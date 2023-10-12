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علوم

رحلة ناسا إلى كويكب غني بالمعادن

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 12، 2023
رحلة ناسا إلى كويكب غني بالمعادن

ملخص:

تستعد وكالة ناسا لإطلاق مسبار لاستكشاف سايكي، وهو جسم يقع على بعد 2.2 مليار ميل والذي قد يوفر معلومات قيمة عن تكوين الكواكب مثل الأرض وداخلها. ويمثل هذا الكويكب الغني بالمعادن، والذي يمكن أن يكون بقايا كوكب صغير أو جرم سماوي غير معروف من قبل، فرصة فريدة للعلماء لدراسة عالم ذي سطح معدني. سيتم إطلاق المسبار من مركز كينيدي للفضاء على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy، مع نافذة احتياطية متاحة إذا كانت الظروف الجوية غير مواتية. عند وصوله إلى Psyche في يوليو 2029، سينشر المسبار أدوات متقدمة لدراسة المجال المغناطيسي للكويكب، والتركيب الكيميائي، والمعادن، والتضاريس. وستعرض المهمة أيضًا التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الجيل التالي من الاتصالات المعتمدة على الليزر واستخدام نظام دفع خاص يسمى "محركات تأثير هول" الذي يستخدم طاقة الألواح الشمسية لإنشاء مجالات كهربائية ومغناطيسية. ومن خلال تجنب الحاجة إلى كميات كبيرة من الوقود الكيميائي، يتيح هذا النظام التسارع المستمر في الفضاء. إن الشكل والتكوين غير المنتظمين لـ Psyche، والذي يقدر أن ما يصل إلى 60٪ من المعدن والباقي من الصخور، يجعلها وجهة مثيرة للاهتمام للاستكشاف العلمي.

مصادر:
- ناسا تستعد لرحلة إلى كويكب غني بالمعادن (2023، 12 أكتوبر)، تم استرجاعه في 12 أكتوبر 2023 من Phys.org

By فيكي ستافروبولو

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