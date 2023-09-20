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مركبة ناسا الفضائية ستقوم بتسليم أكبر عينة من الكويكبات حتى الآن

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 20، 2023
مركبة ناسا الفضائية ستقوم بتسليم أكبر عينة من الكويكبات حتى الآن

من المقرر أن تقوم المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا بتسليم أكبر عينة تم جمعها على الإطلاق من كويكب إلى الأرض يوم الأحد. وبعد مهمة مدتها سبع سنوات، ستقوم المركبة الفضائية بإسقاط ما لا يقل عن كوب من الركام الذي انتزعته من الكويكب بينو. ومن المتوقع أن تزن هذه العينة حوالي 250 جرامًا (0.5 رطل) من الحصى والغبار، أي أكثر بكثير من ملعقة صغيرة أو نحو ذلك أعادتها اليابان من كويكبين آخرين.

يعد هذا التسليم علامة بارزة في استكشاف الفضاء حيث لم تنجح أي دولة أخرى في استعادة قطع من الكويكبات. تحتوي هذه الكبسولات الزمنية المحفوظة من النظام الشمسي المبكر على معلومات قيمة حول أصول الأرض والحياة. ومن خلال دراسة عينات الكويكبات هذه، يهدف العلماء إلى الحصول على نظرة ثاقبة للعمليات التي أدت إلى تكوين كوكبنا.

انطلقت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في مهمتها البالغة مليار دولار في عام 1 ووصلت إلى بينو في عام 2016. وأمضت عامين في التحليق حول الكويكب بحثًا عن أفضل مكان لجمع العينات. وفي عام 2018، نجحت المركبة الفضائية في الهبوط على سطح بينو واستخدمت المكنسة الكهربائية لامتصاص الغبار والحصى. هربت بعض المواد إلى الفضاء بسبب انحشار الغطاء، ولكن تم حفظ العينات المتبقية في كبسولة.

ويبلغ عرض بينو، الذي تم اكتشافه في عام 1999، حوالي نصف كيلومتر ويعتقد أنه من بقايا كويكب أكبر بكثير. سطحه الأسود الوعر مغطى بالصخور، ويعتقد العلماء أنه يحتوي على بقايا من تكوين النظام الشمسي قبل 4.5 مليار سنة. كما أنه يشكل تهديدًا محتملاً للأرض، لأنه قد يقترب بدرجة كافية ليصطدم بكوكبنا في عام 2182. وستساهم دراسة بينو في فهمنا للطرق المحتملة لصرف مثل هذه الكويكبات إذا لزم الأمر.

عند وصولها، سيتم إطلاق كبسولة العينة من المركبة الفضائية OSIRIS-REx والمظلة في صحراء يوتا. وسيتم بعد ذلك نقله إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن لتحليله. وسيتم التعامل مع العينات وفق بروتوكولات صارمة لتجنب التلوث وستتم دراستها في مختبر مخصص بالمركز.

بالإضافة إلى مهمة OSIRIS-REx، لدى ناسا مهمتان أخريان للكويكبات. ستساهم هاتان المهمتان، سايكي ولوسي، في فهمنا لتكوين وتكوين الكويكبات. إن قدرة وكالة ناسا على استرجاع ودراسة عينات الكويكبات الثمينة هذه تسمح لنا بكشف أسرار نظامنا الشمسي وأصول الحياة على الأرض.

(المصادر: وكالة ناسا، أيه بي سي نيوز)

By فيكي ستافروبولو

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