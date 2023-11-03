رؤى جديدة في دينكينيش: الكشف عن أسرار أنظمة الكويكبات الثنائية

كشفت مهمة ناسا الأخيرة لاستكشاف كويكب دينكينيش الغامض، الذي كان يُعتقد في السابق أنه جسم فريد، عن اكتشاف مذهل. وخلافًا للافتراضات الأولية، أكدت المركبة الفضائية لوسي أن دينكينيش هو في الواقع نظام كويكب ثنائي. وهذا يعني أن كويكبين يدوران حول بعضهما البعض، ويتقاسمان مركزًا مشتركًا. النظام فريد من نوعه من حيث أن الكويكبين يختلفان بشكل كبير في الحجم، حيث يقزم أحدهما الآخر.

كان يُنظر إليه سابقًا على أنه كويكب واحد، إلا أن الطبيعة الثنائية لـ Dinkinesh قد تركت العلماء في حالة ذهول. "لقد ارتقت دينكينيش بالفعل إلى مستوى اسمها؛ هذا أمر رائع"، هذا ما قاله هال ليفيسون، الباحث الرئيسي في لوسي في معهد أبحاث الجنوب الغربي. أدى اكتشاف هذا الزوج الثنائي إلى توسيع نطاق مهمة لوسي، والتي كان من المخطط لها في البداية أن تشمل التحليق بالقرب من سبعة كويكبات. ومع إضافة دينكينيش، بالإضافة إلى قمرين طروادة والآن هذا القمر الصناعي، تم تضخيم المهمة لتشمل 11 جرم سماوي.

طارت لوسي عبر نظام كويكب دينكينيش بسرعة مذهلة تبلغ 10,000 ميل في الساعة. وكان الباحثون يشتبهون سابقًا في أن دينكينيش ربما كان نظامًا ثنائيًا بسبب التغيرات في سطوعه بمرور الوقت. لم تؤكد الصور التي التقطتها المركبة الفضائية نظريتها فحسب، بل تجاوزت أيضًا التوقعات، حيث أظهرت أداءً لا تشوبه شائبة لنظام التتبع الطرفي الخاص بـ لوسي.

لقد فتح الاستكشاف الناجح لـ Dinkinesh أبوابًا جديدة لفهم الديناميكيات والظواهر السماوية المرتبطة بأنظمة الكويكبات الثنائية. فهو يسمح للعلماء بالتحقيق في قوى الجاذبية والميكانيكا المدارية والتأثيرات المحتملة التي قد تحدثها هذه الأنظمة على البيئة الفضائية المحيطة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو نظام الكويكبات الثنائي؟

ج: يتكون نظام الكويكبات الثنائية من كويكبين يدوران حول مركز مشترك.

س: كيف حدد العلماء أن دينكينيش هو نظام كويكب ثنائي؟

ج: يشتبه العلماء في طبيعة دينكينيش الثنائية بسبب التغيرات في سطوعه مع مرور الوقت. وقد تأكدت هذه الشكوك من خلال الصور التي التقطتها المركبة الفضائية لوسي.

س: كيف أثر اكتشاف طبيعة دينكينيش الثنائية على مهمة لوسي؟

ج: لقد أدى هذا الاكتشاف إلى توسيع مهمة لوسي، التي كان من المقرر في الأصل القيام بها بسبعة تحليقات جوية، لتشمل الآن 11 جرمًا سماويًا.

س: ما أهمية دراسة أنظمة الكويكبات الثنائية؟

ج: توفر دراسة أنظمة الكويكبات الثنائية نظرة ثاقبة لقوى الجاذبية والميكانيكا المدارية والتأثيرات المحتملة على البيئة الفضائية المحيطة.