تبدأ المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا مهمتها إلى الكويكب المغطى بالمعادن

انطلقت المركبة الفضائية Psyche التابعة لوكالة ناسا في رحلة مدتها ست سنوات لاستكشاف كويكب نادر مغطى بالمعادن، وهي أول مهمة على الإطلاق إلى عالم معدني. ويُعتقد أن الكويكب، المعروف باسم Psyche، هو بقايا نواة كوكب مبكر ويمكن أن يوفر معلومات قيمة عن الأعمال الداخلية للأرض والكواكب الصخرية الأخرى.

تم إطلاق المركبة الفضائية بواسطة SpaceX من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، ومن المقرر أن تصل إلى الكويكب في عام 2029. ويعد Psyche أكبر الكويكبات التسعة المعروفة الغنية بالمعادن ويقع في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ وكوكب الأرض. كوكب المشتري.

أعربت العالمة الرائدة ليندي إلكينز تانتون من جامعة ولاية أريزونا عن سعادتها بالمهمة قائلة: "لقد كان حلم البشر منذ فترة طويلة هو الذهاب إلى اللب المعدني لأرضنا ... هناك طريقة واحدة في نظامنا الشمسي يمكننا من خلالها النظر إلى اللب المعدني وذلك بالذهاب إلى هذا الكويكب.

ويعتقد العلماء أن عرض الكويكب يبلغ حوالي 144 ميلاً (232 كم) في أوسع نقطة له، ويبلغ طوله 173 ميلاً (280 كم)، مع سطح مليء بالحديد والنيكل والمعادن الأخرى. كما أنهم يتوقعون وجود السيليكات ويتوقعون أن يكون السطح مغطى بحبيبات معدنية دقيقة من التأثيرات الكونية.

بالإضافة إلى تقديم رؤى حول تكوين النظام الشمسي، تهدف مهمة Psyche إلى الإجابة على الأسئلة الأساسية حول الحياة على الأرض. ويمكن للكويكب أن يسلط الضوء على أصول الحياة والعوامل التي تجعل كوكبنا صالحا للحياة. يتكون قلب الأرض بشكل أساسي من الحديد، ويولد مجالًا مغناطيسيًا يحمي غلافنا الجوي ويمكّن الحياة من الازدهار.

وستتخذ المهمة التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار، والتي تقودها جامعة ولاية أريزونا نيابة عن وكالة ناسا، طريقا ملتويا للوصول إلى الكويكب. ستستخدم المركبة الفضائية المريخ لتعزيز الجاذبية في عام 2026 قبل أن تصل إلى Psyche في عام 2031 وتحاول الدخول في مدار حوله.

بشكل عام، تعد مهمة Psyche بإحداث ثورة في فهمنا لقلوب الكواكب وتقديم رؤى لا تقدر بثمن حول العمليات الكونية التي شكلت نظامنا الشمسي.

مصادر:

– مهمة ناسا النفسية: https://www.nasa.gov/mission-pages/psyche/index.html

- جامعة ولاية أريزونا: https://asunow.asu.edu/20190314-arizona-impact-major-study-reveals-bomb-scarred-asteroid-psyche