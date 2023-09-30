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ناسا تختار SpaceX لمهمة TRACERS لدراسة الطقس الفضائي

Byروبرت أندرو

سبتمبر 30، 2023
ناسا تختار SpaceX لمهمة TRACERS لدراسة الطقس الفضائي

اختارت وكالة ناسا SpaceX كمزود خدمة الإطلاق لمهمة TRACERS الخاصة بها. الغرض من هذه المهمة هو استكشاف الطقس الفضائي وكيفية تأثير طاقة الشمس على البيئة المغناطيسية للأرض. ستكون TRACERS إضافة قيمة لأسطول الفيزياء الشمسية التابع لناسا، حيث توفر رؤى أساسية لنظام الشمس والأرض.

ستشمل المهمة قمرين صناعيين صغيرين يُطلق عليهما "Tandem Reconnection" و"Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites". ستدور هذه الأقمار الصناعية أثناء دورانها حول الأرض، مع التركيز على التفاعل بين الرياح الشمسية (الجزيئات المشحونة المنبعثة من الشمس) والمجال المغناطيسي للأرض. هذا التفاعل، المعروف باسم إعادة الاتصال المغناطيسي، لديه القدرة على نقل كميات كبيرة من الطاقة ويمكن أن يؤثر على المهام المأهولة والأقمار الصناعية الحساسة.

وتقود جامعة أيوا مشروع TRACERS، بالتعاون مع شركاء من معهد أبحاث الجنوب الغربي وأنظمة الفضاء الألفية. سيتم توفير خدمات الإطلاق للأقمار الصناعية من خلال برنامج خدمات الإطلاق التابع لناسا، ومقره في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، من خلال عقد خدمات الإطلاق VADR الخاص بالوكالة.

يسلط اختيار SpaceX لهذه المهمة الضوء على الشراكة المستمرة بين وكالة ناسا وصناعة الفضاء الخاصة. بفضل سجلها الحافل في إطلاق الأقمار الصناعية والبضائع إلى محطة الفضاء الدولية، تعد SpaceX خيارًا موثوقًا به لهذه المهمة الحاسمة.

تعد دراسة الطقس الفضائي أمرًا بالغ الأهمية لفهم كيفية تأثير نشاط الشمس على الأرض وبنيتها التحتية. ستعمل المعلومات التي تم جمعها من مهمة TRACERS على تعزيز القدرة على التنبؤ والتحضير لأحداث الطقس الفضائي التي يمكن أن تؤثر على أنظمة الاتصالات وشبكات الطاقة وغيرها من التقنيات على الأرض.

المصدر: ناسا

By روبرت أندرو

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