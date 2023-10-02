ناسا تختار SpaceX لمهمة TRACERS لدراسة الغلاف المغناطيسي للأرض

اختارت وكالة ناسا SpaceX وصاروخها Falcon 9 لإطلاق مهمة TRACERS (إعادة الاتصال الترادفي وأقمار استطلاع الديناميكا الكهربائية Cusp). ستتكون هذه المهمة من قمرين صناعيين صغيرين يهدفان إلى دراسة الطقس الفضائي وتأثير طاقة الشمس على الغلاف المغناطيسي للأرض.

سيكون TRACERS إضافة مهمة لأسطول الفيزياء الشمسية التابع لناسا، حيث يقدم إجابات على الأسئلة القديمة حول نظام الشمس والأرض. وستركز الأقمار الصناعية على دراسة التفاعل بين الرياح الشمسية، وهي التدفق المستمر للجسيمات المتأينة المنبعثة من الشمس، والبيئة المغناطيسية المحيطة بالأرض.

ستنظر هذه الدراسة على وجه التحديد في إعادة الاتصال المغناطيسي، والذي يحدث عندما يلتقي مجالان مغناطيسيان ويؤدي إلى نقل قوي للطاقة. يعد فهم هذه العملية أمرًا بالغ الأهمية لأنه من الممكن أن يؤثر على المهام المأهولة والأقمار الصناعية الحساسة. وتقود جامعة أيوا المهمة بالتعاون مع شركاء في معهد أبحاث الجنوب الغربي وأنظمة الفضاء الألفية.

وأوضح الباحث الرئيسي للبعثة، البروفيسور كريغ كليتزينغ، أهمية دراسة الحدبة، وهي المنطقة التي تحدث فيها إعادة الاتصال المغناطيسي. وقال: "يمكن أن تحدث إعادة الاتصال المغناطيسي في الكثير من الأماكن في الفاصل المغناطيسي، ولكن من الصعب مسح مساحة بحث عملاقة كهذه. إن الحد الأدنى هو المكان الذي يمكننا من خلاله دراسة توقيعات إعادة الاتصال التي تحدث في كل مكان.

ولجمع البيانات حول إعادة الاتصال، ستطير أقمار TRACERS عبر الحافة القطبية الشمالية، حيث يتبع أحد الأقمار الصناعية الآخر. ومن خلال مراقبة وتحليل حدوث وتواتر إعادة الاتصال عند الحواف الخارجية للمجال المغناطيسي للأرض، يأمل العلماء في تعزيز فهمهم لكيفية انتقال طاقة الشمس إلى كوكبنا.

وفي الختام، ستساهم مهمة TRACERS، بدعم من SpaceX وصاروخ Falcon 9، برؤى لا تقدر بثمن حول ديناميكيات الغلاف المغناطيسي للأرض واستجابته للنشاط الشمسي. ستساعد هذه المعرفة في التنبؤ بالتأثيرات المحتملة للطقس الفضائي على الأرض وبنيتها التحتية التكنولوجية وتخفيفها.

التعاريف:

– الغلاف المغناطيسي: المنطقة المحيطة بالكوكب والتي تتأثر بمجاله المغناطيسي وتحميه من الرياح الشمسية.

– الرياح الشمسية: تيار الجسيمات المشحونة، خاصة البروتونات والإلكترونات، المنبعثة من الشمس.

– إعادة الاتصال المغناطيسي: العملية التي يتم فيها اصطدام مجالين مغناطيسيين وإعادة تنظيمهما، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الطاقة.

مصادر:

- ناسا

- جامعة ايوا

– معهد أبحاث الجنوب الغربي

– أنظمة الفضاء الألفية