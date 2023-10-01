ناسا تختار SpaceX لإطلاق أقمار صناعية صغيرة لدراسة الطقس الفضائي

اختارت وكالة ناسا SpaceX لإطلاق زوج من الأقمار الصناعية الصغيرة، المعروفة باسم TRACERS، في عام 2025 كجزء من مهمة مشاركة الرحلات. ستقوم TRACERS، أو أقمار استطلاع Tandem Reconnection وCusp Electrodynamics، بدراسة الطقس الفضائي والغلاف المغناطيسي من مدار أرضي منخفض.

تم اختيار TRACERS في البداية من قبل وكالة ناسا كمهمة مستكشف صغير للفيزياء الشمسية (SMEX) في عام 2019، بميزانية لا تزيد عن 115 مليون دولار. كان من المقرر في الأصل أن تكون حمولة ثانوية، وكان من المقرر إطلاقها جنبًا إلى جنب مع مهمة SMEX أخرى تسمى PUNCH. ومع ذلك، أعلنت ناسا لاحقًا أن PUNCH ستشارك صاروخ Falcon 9 مع مهمة أخرى للفيزياء الفلكية تسمى SPHEREx، على أن يتم إطلاق كلتا المهمتين في عام 2025.

على الرغم من أن إعلان ناسا لم يقدم تاريخًا محددًا للإطلاق، إلا أن المتحدث الرسمي باسم المركبة Leejay Lockhart أكد أن TRACERS ستكون الحمولة الأساسية لمهمة مشاركة الرحلة إلى مدار متزامن مع الشمس، ومن المقرر إطلاقها في موعد لا يتجاوز أبريل 2025.

ولم يتم الكشف عن قيمة أمر المهمة الممنوح لشركة SpaceX بسبب "معلومات حساسة للمنافسة". ومع ذلك، كشفت قاعدة بيانات المشتريات الحكومية أن وكالة ناسا أضافت 3.593 مليون دولار إلى عقد VADR الخاص بشركة SpaceX، والذي قد يكون مرتبطًا بمهمة TRACERS.

بمجرد دخول المركبة الفضائية TRACERS إلى مدار متزامن مع الشمس، ستعبر بشكل متكرر الحد القطبي للغلاف المغناطيسي للأرض، لدراسة التفاعلات بين الرياح الشمسية والغلاف المغناطيسي الأرضي. تعتبر هذه التفاعلات، المعروفة باسم إعادة الاتصال المغناطيسي، حيوية لفهم الطقس الفضائي وتأثيراته المحتملة على الأرض.

ويقود مهمة TRACERS ديفيد مايلز من جامعة أيوا، الذي تولى منصب الباحث الرئيسي بعد وفاة كريج كليتزينج، وهو أيضًا من جامعة أيوا. شركة Millennium Space Systems هي المسؤولة عن بناء المركبة الفضائية.

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- المقالة الأصلية