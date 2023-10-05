ناسا تختار أربع بعثات تركز على الشمس لدراسات المفاهيم

أعلنت وكالة ناسا مؤخراً عن اختيار أربع بعثات استكشافية صغيرة ستركز على دراسة الشمس وعلاقتها بالأرض. وتهدف هذه المهمات إلى توسيع فهمنا للفيزياء الشمسية، وهو المجال الذي يستكشف طبيعة الشمس وتأثيراتها على النظام الشمسي.

المهمة الأولى، والمعروفة باسم التحقيق الشامل للذيل المغناطيسي للأرض والشفق القطبي (CINEMA)، ستدرس بنية وتطور طبقة البلازما للأرض. توجد هذه الطبقة الكثيفة من البلازما الفضائية في المجالات المغناطيسية المتدفقة خلف الأرض. ستستخدم هذه المهمة، بقيادة روبين ميلان من كلية دارتموث، كوكبة من تسعة أقمار صناعية مكعبة في مدار أرضي منخفض متزامن مع الشمس لدراسة كيفية نقل الحقول المغناطيسية للأرض للحرارة وتغيرها بمرور الوقت.

وتهدف مهمة مستكشف المغناطيسية الكروموسفيرية (CMEx)، بقيادة هولي جيلبرت من المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي، إلى فهم الطبيعة المغناطيسية للانفجارات الشمسية وتحديد المصادر المغناطيسية للرياح الشمسية. وتخطط CMEx للحصول على ملاحظات مستمرة للمجال المغناطيسي الشمسي في طبقة الكروموسفير، وهي طبقة الغلاف الجوي الشمسي التي تقع مباشرة فوق السطح المرئي للشمس.

وفي الوقت نفسه، ستساهم مهمة مرصد الانبعاث الكتلي الإكليلي والاتصال الإكليلي (ECCCO) للأشعة فوق البنفسجية القصوى، بقيادة كاثرين ريفز من مرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، في فهمنا للإكليل الأوسط، وديناميكيات الأحداث الانفجارية التي تغادر الشمس، والظروف التي إنتاج الرياح الشمسية المتدفقة إلى الخارج.

وأخيرًا، تهدف مهمة مستكشف عدم تناسق الشفق المغناطيسي (MAAX)، بقيادة مايكل ليمون من جامعة ميشيغان، إلى تحسين فهمنا لكيفية تنظيم الاقتران الكهروديناميكي بين الغلاف المغناطيسي للأرض والغلاف الأيوني لتدفق الطاقة الشفقية.

وفقًا لبيج لوس، القائم بأعمال مدير قسم الفيزياء الشمسية في مقر ناسا، فإن اختيارات دراسة مفهوم المهمة هذه تعد بتقديم رؤى جديدة في مجال الفيزياء الشمسية. إنها توفر القدرة على الإجابة على الأسئلة القديمة مع الاعتماد على الأبحاث والتكنولوجيا الخاصة بمهامنا الحالية والإرثية.

مصادر:

- مقر ناسا