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ناسا تسعى للحصول على مدخلات صناعية لبرنامج التطوير التجاري للمدار الأرضي المنخفض

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 2، 2023
ناسا تسعى للحصول على مدخلات صناعية لبرنامج التطوير التجاري للمدار الأرضي المنخفض

تدعو وكالة ناسا الشركات الأمريكية إلى تقديم مدخلاتها بشأن متطلبات الوكالة للخدمات الشاملة كجزء من برنامج تطوير المدار الأرضي المنخفض التجاري. وتخطط الوكالة لنقل عملياتها في مدار أرضي منخفض إلى وجهات مملوكة ومدارة تجاريًا بعد إيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية، من أجل الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الفضاء للبحث وتطوير التكنولوجيا والتعاون الدولي.

من خلال طلب المعلومات (RFI)، تسعى ناسا للحصول على تعليقات من الصناعة لتحسين متطلباتها المتوقعة للوجهات الفضائية التجارية الجديدة. ستساعد رؤى الصناعة في تشكيل معايير ناسا للتقييم البشري، مما يضمن أن الأنظمة الجديدة تلبي توقعات الوكالة لعمليات النقل في المدار الأرضي المنخفض.

ستعقد ناسا يوم إحاطة للصناعة في 12 أكتوبر، يليه موعد نهائي في 17 نوفمبر للردود على RFI. وتؤكد الوكالة أن هذه خطوة حاسمة نحو نقل عمليات المدار الأرضي المنخفض إلى القطاع الخاص، حيث تهدف ناسا إلى أن تكون واحدة من العديد من العملاء للخدمات التي تقدمها الشركات التجارية.

يقول فيل مكاليستر، مدير الرحلات الفضائية التجارية في المقر الرئيسي لناسا: "إننا نسعى للحصول على تعليقات الصناعة حول مسودة المتطلبات هذه للتأكد من أن وجهات المدار الأرضي المنخفض التجارية ستكون آمنة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة". ومن خلال دمج مدخلات الصناعة، تهدف الوكالة إلى تسهيل تطوير محطات ومفاهيم وجهة جديدة، وخفض التكاليف وتشجيع الابتكار في صناعة الفضاء التجارية.

تتفاعل ناسا مع الصناعة منذ عام 2022 وقد استضافت بالفعل أيام الصناعة لإبلاغ الشركات بالمتطلبات الفنية والطاقم. تستمر التعليقات الواردة خلال هذه التفاعلات في تشكيل استراتيجية الخدمات التجارية للوكالة للوجهات ذات المدار الأرضي المنخفض.

في نهاية المطاف، هدف ناسا هو إنشاء سوق تجاري قوي في مدار أرضي منخفض حيث يمكن للوكالة الحصول على خدمات من الصناعة الخاصة بتكلفة أقل مع التركيز على مهام أرتميس إلى القمر وما بعده. تضع هذه الإستراتيجية المدار الأرضي المنخفض كأرضية تدريب وإثبات لمهمات الفضاء السحيق وتشجع نمو قطاع الفضاء التجاري.

المصدر: ريبيكا توركينغتون، مركز جونسون للفضاء، هيوستن

By فيكي ستافروبولو

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