كويكب من المحتمل أن يكون مدمرًا يقترب من الأرض: 2007 FT3

حدد العلماء في وكالة ناسا مؤخرًا كويكبًا اسمه 2007 FT3 قد يشكل تهديدًا للأرض في المستقبل القريب. على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تكتشف فيها ناسا مثل هذا الجسم، إلا أنها تسلط الضوء على اليقظة المستمرة المطلوبة في تتبع الكويكبات القريبة من الأرض (NEAs) والمذنبات القريبة من الأرض (NECs) التي لديها القدرة على التسبب في أضرار كبيرة إذا تركت دون رادع.

تمت ملاحظة 2007 FT3 في البداية في عام 2007، ولكن لسوء الحظ، فقد علماء الفلك مساره بعد ذلك بوقت قصير. وبقوس رصد يبلغ 1.2 يوم فقط، فشلت عمليات الرصد المستهدفة في انتشال الكويكب، وظل غير مرئي حتى الآن. وقد أثار احتمال عودة ظهور FT2007 لعام 3 مخاوف بشأن تأثيره على الأرض.

وفقًا لوكالة ناسا، فإن لدى 2007 FT3 فرصة بنسبة 0.0000087 بالمائة تقريبًا (أو 1 من 11.5 مليون) لضرب الأرض في أكتوبر 2024. وهناك أيضًا احتمال منفصل للاصطدام في مارس 2024، مع احتمال بنسبة 0.0000096 بالمائة (أو 1 من 10). مليون). وفي أي من السيناريوهين، يمكن أن يطلق الكويكب طاقة تعادل تفجير 2.6 مليار طن من مادة تي إن تي.

وفي حين أن كلا التأثيرين المحتملين قد يؤديان إلى دمار إقليمي كبير، فإن مستوى الضرر لن يكون كارثيا على المستوى العالمي. تتوقع ناسا أن 2007 FT3 من المرجح أن يضرب الأرض في 5 أكتوبر 2024، ولكن هناك أيضًا كويكبات أخرى تقترب، مثل 29075 (1950 DA)، والتي من المحتمل أن تسبب دمارًا مماثلاً.

من المهم أن نلاحظ أن مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) يتتبع باستمرار الأجسام القريبة من الأرض المعروفة ويراقب مساراتها. ويهدف هذا الجهد المستمر إلى تحديد التهديدات المحتملة واستنباط الأساليب المناسبة لتجنب أي تصادمات كارثية. وفي حين أن احتمال اصطدام كويكب بالأرض لا يزال منخفضا، يظل العلماء يقظين في سعيهم لفهم هذه الأجرام السماوية وحماية كوكبنا.

أسئلة وأجوبة:

س: هل هناك احتمال كبير لاصطدام الكويكب 2007 FT3 بالأرض في عام 2024؟

ج: تقدر وكالة ناسا أن الاحتمال يبلغ حوالي 0.0000087 بالمائة أو 1 من 11.5 مليون.

س: ما هي العواقب المحتملة إذا ضرب 2007 FT3 الأرض؟

ج: لدى الكويكب القدرة على إطلاق طاقة تعادل تفجير 2.6 مليار طن من مادة تي إن تي، مما يؤدي إلى دمار إقليمي ولكن ليس كارثة عالمية.

سؤال: هل هناك أي كويكبات أخرى تشكل تهديدًا حاليًا؟

ج: نعم، أحد هذه الكويكبات هو 29075 (1950 DA)، مع احتمال 0.0029 بالمائة أو 1 من 34,500 فرصة لضرب الأرض في 16 مارس 2880.

س: كيف تتعامل ناسا مع هذا التهديد المحتمل؟

ج: يقوم مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) بمراقبة الكويكبات والمذنبات المعروفة القريبة من الأرض عن كثب، وتتبع مساراتها ووضع استراتيجيات لمنع الاصطدامات الكارثية.