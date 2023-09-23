صور مذهلة لـ OSIRIS-REx وهو يدور حول الكويكب بينو

سلسلة من الصور المذهلة التي التقطتها مركبة الفضاء OSIRIS-REx التابعة لناسا في مدار حول الكويكب بينو، تركت العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء في حالة من الرهبة. وتوفر الصور، التي التقطتها كاميرات المركبة الفضائية، رؤية فريدة ومفصلة لسطح الكويكب.

المركبة الفضائية OSIRIS-REx، اختصار لـ Origins، Spectral Interpretation، Resource Identification، Security، Regolith Explorer، أطلقتها وكالة ناسا في عام 2016 بهدف أساسي هو دراسة تكوين الكويكب بينو وإعادة عينة منه إلى الأرض في عام 2023.

تُظهر هذه الصور التي تم إصدارها حديثًا المركبة الفضائية وهي تحوم فوق سطح الكويكب، من مسافات قريبة تصل إلى 410 قدم (125 مترًا). وبتفاصيل مذهلة، تكشف الصور عن تضاريس بينو الوعرة، والتي تتميز بالصخور والصخور الكبيرة.

قدمت مهمة OSIRIS-REx أيضًا بيانات قيمة عن الخصائص الفيزيائية للكويكب. وتمكن العلماء من تحديد شكل الكويكب وكتلته وحتى جاذبيته من خلال تحليل حركات المركبة الفضائية حول بينو.

إحدى النتائج المهمة التي توصلت إليها المهمة هي أن سطح بينو نشط بشكل مدهش، حيث يتم إخراج الجزيئات من الكويكب. ولا يزال سبب هذه الظاهرة قيد التحقيق، ويأمل العلماء أن تلقي العينة المجمعة من بينو الضوء على هذا السلوك الغريب.

تعد الصور والبيانات التي تم جمعها بواسطة OSIRIS-REx ضرورية لفهم ليس فقط بينو ولكن أيضًا النظام الشمسي المبكر. يُعتقد أن الكويكبات مثل بينو هي بقايا من تكوين نظامنا الشمسي ويمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول أصل الكواكب وتطورها.

وتمثل مهمة OSIRIS-REx، بما توفره من مشاهدات قريبة وقياسات علمية للكويكب بينو، علامة بارزة في دراسة الكويكبات وتفتح الأبواب أمام الاستكشاف المستقبلي. ومن المقرر أن تعود المركبة الفضائية إلى الأرض بعينتها الثمينة عام 2023، حيث ينتظر العلماء بفارغ الصبر الفرصة لإجراء المزيد من دراستها.

التعاريف:

OSIRIS-REx: الأصول، التفسير الطيفي، تحديد الموارد، الأمان، مركبة الفضاء Regolith Explorer التي أطلقتها وكالة ناسا في عام 2016 لدراسة الكويكب بينو والحصول على عينة.

بينو: كويكب يبلغ قطره حوالي 1,614 قدمًا (492 مترًا) تم اختياره كهدف لمهمة OSIRIS-REx نظرًا لحالته الأصلية وقدرته على تقديم نظرة ثاقبة للنظام الشمسي المبكر.

النظام الشمسي: مجموعة الأجسام (الكواكب والكويكبات والمذنبات وغيرها) والشمس المرتبطة به بفعل الجاذبية.

مصادر:

www.nasa.gov