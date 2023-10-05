عينة ناسا من غبار الكويكب بينو تعد باكتشافات مثيرة

أسفرت مهمة ناسا الأخيرة لجمع عينة من الغبار من الكويكب بينو عن كمية غير متوقعة من المواد، مما أدى إلى عملية معالجة أولية أبطأ من المتوقع. إلا أن هذه "المشكلة" هي شهادة على وفرة المواد المتاحة للدراسة. أعرب كريستوفر سنيد، نائب رئيس عملية المعالجة في OSIRIS-REx، عن سعادته بالكمية الكبيرة من الغبار التي تغطي رأس جمع العينات والعلبة، مشيرًا إلى أنه "مذهل حقًا" أن يكون هناك الكثير من المواد.

تم الحصول على العينة باستخدام الذراع الآلية لـ OSIRIS-Rex، والتي تسمى TAGSAM (آلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس والذهاب). وبعد رحلة استغرقت سبع سنوات، تم إسقاط علبة العينة التي تحتوي على رأس TAGSAM على الأرض. وعلى الرغم من أن معظم العينة مغلقة حاليًا داخل رأس TAGSAM، إلا أن العلماء لاحظوا تسرب جزيئات من الغبار منها قبل تخزينها في العلبة قبل ثلاث سنوات.

يتضمن التحليل الأولي للعينة المسح المجهري الإلكتروني وقياسات الأشعة تحت الحمراء وحيود الأشعة السينية. ستوفر هذه التقنيات معلومات قيمة حول تكوين بينو ودوره في تكوين النظام الشمسي. وفي حين أن التحليل العلمي الشامل سيستغرق المزيد من الوقت، فقد حددت ناسا موعدًا لعقد مؤتمر صحفي في 11 أكتوبر لإصدار النتائج الأولية وعرض الصور الأولى للعينة.

تقدر ناسا أن ما يقرب من 250 جرامًا من غبار بينو في انتظار استرجاعها من رأس TAGSAM. ومع ذلك، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم فتح الرأس بأمان. وفي الأسابيع المقبلة، سيتم نقل حاوية العينة إلى صندوق قفازات متخصص لتفكيكها.

يمهد هذا التطور المثير الطريق للبحث المستقبلي، ومن المتوقع أن يقدم رؤى قيمة حول أصول وتكوين الكويكبات مثل بينو. ستساهم دراسة ناسا المستمرة للعينة التي تم جمعها في فهمنا لتاريخ النظام الشمسي.

مصادر:

- ناسا (لا يوجد عنوان URL محدد متاح)