ناسا تخطط لبناء منازل على القمر بحلول عام 2040

كشفت وكالة ناسا عن خطط لبناء منازل على القمر بحلول أربعينيات القرن الحالي. تعتزم وكالة الفضاء استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لبناء الهياكل باستخدام "الخرسانة القمرية"، وهي مادة مصنوعة من سطح القمر. يتضمن هذا المشروع الطموح الشراكة مع الجامعات وشركات التكنولوجيا الخاصة. وفي حين أن القمر حاليا بيئة غير مضيافة حيث لا يوجد أكسجين أو غبار كاشط أو درجات حرارة شديدة أو إشعاع شمسي منتشر، إلا أن البشر يحلمون بالعودة إليه منذ مهمة أبولو في عام 2040. وترى وكالة الفضاء الأوروبية أن العيش على القمر بمثابة فرصة سانحة. نقطة انطلاق نحو الوصول في نهاية المطاف إلى المريخ.

وتتصور وكالة ناسا القمر كأرض تدريب للبعثات المستقبلية إلى الكواكب البعيدة. إن إنشاء مستعمرة قمرية سيسمح للعلماء باختبار عمليات مثل البناء خارج العالم، وإنشاء مواد جديدة، وضمان متانة الهياكل في الظروف البيئية القاسية. علاوة على ذلك، يقدم القمر والمريخ حاليًا عقارات مجانية، مما يجعل من الأهمية بمكان أن تكون أول من ينشئ مستوطنات لتأمين الأصول القيمة للمساعي المستقبلية مثل التعدين.

لا تهدف ناسا إلى أن يكون لديها رواد فضاء فحسب، بل أيضًا مدنيين عاديين يقيمون في منازلها القمرية. ومع ذلك، يرى بعض المتشككين أن الجدول الزمني لهذه الخطط مفرط في الطموح، خاصة بالنظر إلى أن مهمة أرتميس، التي من المقرر أن تعيد رواد الفضاء إلى القمر، لم تتم بعد (المقررة في عام 2024). ومع ذلك، يظل مدير النضج التكنولوجي في ناسا، نيكي ويركهايزر، متفائلاً، مشيرًا إلى أن الوكالة لديها الأشخاص والموارد المناسبة لتحقيق هذه الأهداف.

بمجرد أن يستقر البشر على القمر، سيكون هناك العديد من الأنشطة التي يجب القيام بها. يهدف أحد المشاريع، المخطوطة القمرية، إلى وضع أعمال أكثر من 30,000 ألف فنان على سطح القمر. بالإضافة إلى ذلك، هناك بحث مستمر في علم التكاثر في الفضاء المثير للجدل.

بشكل عام، تمثل خطط ناسا لاستعمار القمر إنجازًا هامًا في استكشاف الفضاء. ومن خلال التواجد على القمر، يأمل العلماء في اكتساب معرفة وخبرة قيمة من شأنها أن تساعد في المساعي المستقبلية إلى المريخ وما بعده.

مصادر:

- اوقات نيويورك