ناسا في خضم وضع استراتيجية لخطة تقاعد آمنة لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، وهي مهمة تمثل تعقيدًا أكثر مما تراه العين. وإدراكًا للعواقب الكارثية المحتملة إذا تم التعامل معها بشكل غير صحيح، تولي وكالة الفضاء أهمية كبيرة لإخراج المحطة من مدارها دون تعريض حياة البشر على الأرض للخطر. ناقشت اللجنة الاستشارية لسلامة الفضاء الجوي (ASAP) التابعة لناسا مؤخرًا الحاجة إلى مناورات دقيقة لتوجيه محطة الفضاء الدولية أثناء هبوطها، مع التركيز على أهمية تجنب الخروج من المدار غير المنضبط.

وبدلا من الاعتماد على الأساليب التقليدية، ابتكرت وكالة ناسا نهجا مبتكرا: استخدام "قاطرة الفضاء". قاطرة الفضاء هي مركبة فضائية متخصصة مصممة لنقل البضائع بين مدارات مختلفة. تُظهِر هذه الطريقة وسيلة واعدة كوسيلة آمنة ودقيقة لإيقاف محطة الفضاء الدولية عن العمل. ومع ذلك، فإن العيب الكبير يكمن في فعاليتها من حيث التكلفة. سيتطلب تنفيذ حل قاطرة الفضاء زيادة في ميزانية الفضاء التابعة لناسا، مما يستلزم دعمًا من الحكومة، وخاصة إدارة الرئيس جو بايدن.

ومحطة الفضاء الدولية، التي تجاوزت عمرها المتوقع وهو 15 عامًا، تدور حول الأرض منذ 24 عامًا. وشددت باتريشيا ساندرز، رئيسة برنامج ASAP، على أهمية عدم السماح لمحطة الفضاء الدولية بالخروج من مدارها بشكل غير متوقع. تتضمن رؤية ناسا هبوطًا متحكمًا حيث تقوم الساحبة الفضائية بدفع المحطة بلطف إلى الغلاف الجوي للأرض، مما يتسبب في احتراقها أثناء العودة قبل السقوط في جزء بعيد من المحيط يُعرف باسم Point Nemo.

وتدور التحديات الأساسية المرتبطة بهذه الخطة حول الدقة واعتبارات الميزانية. خصصت وكالة ناسا ما يقرب من 180 مليون دولار لبدء تطوير القاطرة الفضائية. ومع ذلك، فإن تكلفة البناء الفعلية يمكن أن تصل إلى مليار دولار. ولتغطية هذه النفقات، طلبت ناسا زيادة في الميزانية إلى 1 مليار دولار للعام المقبل. ومن المؤسف أن قانون المسؤولية المالية لعام 27.2 الذي وقعه الرئيس بايدن في يونيو يعني ضمناً تخفيضات محتملة في ميزانية وكالة الفضاء.

وبما أن وكالة ناسا تواجه احتمال فرض قيود على الميزانية، فقد يلزم اتخاذ قرارات صعبة. ومع ذلك، فإن مشروع القاطرة الفضائية يقع ضمن المجالات القليلة التي تعتبر أساسية وغير اختيارية. ويتوقف نجاح إحالة محطة الفضاء الدولية إلى التقاعد بشكل آمن على إيجاد طرق للتغلب على هذه التحديات مع ضمان التخصيص المسؤول للموارد.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي محطة الفضاء الدولية (ISS)؟ محطة الفضاء الدولية هي محطة فضائية صالحة للسكن يتم تشغيلها بشكل مشترك بين وكالة ناسا وروسكوزموس ووكالة الفضاء الأوروبية وجاكسا ووكالة الفضاء الكندية. وهو بمثابة مختبر للبحث العلمي ويوفر منصة للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء. ما هو قاطرة الفضاء؟ قاطرة الفضاء هي مركبة فضائية متخصصة مصممة لنقل البضائع، بما في ذلك الأقمار الصناعية أو الوحدات، بين مدارات مختلفة. وهي بمثابة "قارب قطر" متعدد الاستخدامات في الفضاء، مما يسهل النقل والمناورة. لماذا يمثل تقاعد محطة الفضاء الدولية تحديًا؟ يمثل الحجم الهائل لمحطة الفضاء الدولية تحديًا كبيرًا. تتطلب المخاطر المرتبطة بكتلته تخطيطًا وتنفيذًا دقيقًا لتجنب المخاطر على المناطق المأهولة بالسكان عند هبوطه. لماذا يفضل أسلوب السحب الفضائي؟ توفر طريقة قاطرة الفضاء طريقة آمنة ودقيقة لإيقاف محطة الفضاء الدولية. من خلال توجيه المحطة تدريجيًا إلى الغلاف الجوي للأرض، فإنها تسمح بالاحتراق المتحكم فيه أثناء إعادة الدخول وتضمن هبوطًا بعيدًا في منطقة محيطية غير مأهولة. لماذا يتطلب مشروع القاطرة الفضائية زيادة في الميزانية؟ تكلفة تطوير وبناء قاطرة الفضاء كبيرة. وفي حين خصصت وكالة ناسا الأموال الأولية، إلا أن الموارد الإضافية ضرورية لتحقيق المشروع بنجاح. وهذا يتطلب دعم الحكومة، لا سيما في تأمين ميزانية أكبر للمساحة.

المصادر: ناسا، سياسة الفضاء على الإنترنت