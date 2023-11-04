تكشف البيانات الواردة من مسبار جونو الفضائي الأملاح والمواد العضوية على جانيميد

حقق المسبار الفضائي جونو التابع لوكالة ناسا اكتشافًا رائدًا حول أكبر أقمار كوكب المشتري، جانيميد. اكتشف مقياس الطيف الموجود على متن المسبار، والمعروف باسم JIRAM، أملاحًا ومركبات عضوية على سطح القمر أثناء تحليقه مؤخرًا. يقدم هذا الاكتشاف، الذي نُشر في مجلة Nature Astronomy، رؤى قيمة حول تاريخ وتكوين جانيميد.

لطالما أثار جانيميد اهتمام العلماء بسبب محيطه الشاسع المختبئ تحت سطح خارجي جليدي. ويعتقد أن هذا المحيط يحتوي على كمية من المياه أكبر من مساحة سطح الأرض مجتمعة. من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها من لقاء جونو الوثيق مع جانيميد، تمكن الباحثون من الحصول على فهم أكثر تفصيلاً لتكوين القمر وتطوره عبر تاريخ النظام الشمسي.

وكشف المطياف عن وجود كلوريد الصوديوم المائي وكربونات الصوديوم وأملاح الأمونيا مثل كلوريد الأمونيوم وكربونات الأمونيوم بالإضافة إلى مركبات عضوية. تشير هذه النتائج إلى أن جانيميد قد يكون لديه مواد متراكمة باردة بدرجة كافية لتكثيف الأمونيا أثناء تكوينه. ومن الممكن أن تكون أملاح الكربونات عبارة عن بقايا جليد غني بثاني أكسيد الكربون.

ومن المثير للاهتمام أن موقع هذه الاكتشافات يتوافق مع النظرية التي تشير إلى أن المنطقة القريبة من خط استواء جانيميد محمية من المجال المغناطيسي القوي لكوكب المشتري. ويعتبر هذا الدرع المغناطيسي حيويا لأنه يمنع اختلال تكوين الملح والعضوية على سطح القمر. ويوضح المؤلف المشارك في الدراسة، سكوت بولتون، أن التضاريس المظلمة والمشرقة عند خطوط العرض المحمية بالمجال المغناطيسي أظهرت أكبر وفرة من الأملاح والمواد العضوية. وهذا يدعم أيضًا فكرة أن هذه المناطق تمثل بقايا محلول ملحي عميق في المحيط وصل إلى السطح المتجمد لجانيميد.

تستمر مهمة جونو بينما تستعد للتحليق بالقرب من آيو، وهو قمر آخر لكوكب المشتري معروف بنشاطه البركاني. وينتظر العلماء بفارغ الصبر البيانات التي ستسلط الضوء على خصائص آيو الفريدة. على الرغم من أن نشر النتائج قد يستغرق بعض الوقت، إلا أن هذه المهام المستمرة تساهم في معرفة البشرية المتزايدة باستمرار عن جيراننا السماويين.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما الذي اكتشفه مطياف جونو على سطح جانيميد؟

اكتشف مقياس الطيف الموجود على متن جونو، JIRAM، أملاحًا ومركبات عضوية على سطح جانيميد أثناء تحليقه. وتشمل المركبات المحددة كلوريد الصوديوم المائي، وكربونات الصوديوم، والأملاح الأمونيوم مثل كلوريد الأمونيوم وكربونات الأمونيوم، وكذلك المركبات العضوية.

2. لماذا يحظى جانيميد باهتمام العلماء؟

جانيميد هو أكبر قمر لكوكب المشتري ومن المعروف أنه يمتلك محيطًا شاسعًا تحت سطحه الخارجي الجليدي. ويعتقد أن هذا المحيط يحتوي على مياه أكثر من سطح الأرض مجتمعة. يساعد استكشاف جانيميد العلماء على فهم تكوين القمر وتطوره ويقدم نظرة ثاقبة لإمكانيات الحياة خارج كوكب الأرض.

3. ما أهمية المجال المغناطيسي بالقرب من خط استواء جانيميد؟

إن خط استواء جانيميد محمي من المجال المغناطيسي القوي لكوكب المشتري، وهو أقوى مجال مغناطيسي بين جميع الكواكب في النظام الشمسي. يحمي هذا الدرع تكوين الأملاح والمركبات العضوية على سطح جانيميد. وتدعم نتائج الدراسة النظرية القائلة بأن المجال المغناطيسي يلعب دورا حاسما في العمليات الجيولوجية للقمر.

4. ما هي الوجهة التالية لمهمة جونو؟

وجهة جونو التالية هي آيو، وهو قمر آخر لكوكب المشتري معروف بنشاطه البركاني. وتخطط جونو لإجراء تحليق بالقرب من آيو في المستقبل القريب، مما يوفر للعلماء بيانات قيمة لدراسة الخصائص الفريدة للقمر والعمليات البركانية.