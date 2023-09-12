اكتشاف جديد يشير إلى احتمال وجود محيط مائي على كوكب بعيد

ملخص:

توصل العلماء إلى اكتشاف جديد مثير يشير إلى وجود محيط مائي على كوكب K2-18 b، وهو كوكب خارجي ضخم يقع على بعد عدة سنوات ضوئية من الأرض. وفي حين أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا المحيط يمكن أن يدعم الحياة، فقد فتح هذا الاكتشاف احتمالات مثيرة للاهتمام لعوالم صالحة للحياة خارج نظامنا الشمسي. تم هذا الاكتشاف من قبل علماء الفلك في جامعة كامبريدج الذين قاموا بتحليل البيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا. واكتشفوا وجود غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب، مما يشير إلى احتمال وجود سطح مغطى بالمحيطات تحت غلاف جوي غني بالهيدروجين. ولاحظ الباحثون أيضًا إشارة أضعف يمكن أن تشير إلى وجود كبريتيد ثنائي الميثيل، وهو جزيء تنتجه الحياة على الأرض. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات لتأكيد هذه النتيجة. وأوضح الفريق أن الحجم الكبير لـ K2-18 b ودرجة حرارته قد تجعله صالحًا للسكن، مع وجود غطاء محتمل من الجليد عالي الضغط ومحيط ساخن جدًا. وعلى الرغم من هذه التحذيرات، يؤكد الاكتشاف على أهمية النظر في البيئات الصالحة للسكن المتنوعة في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

التعاريف:

– كوكب خارج المجموعة الشمسية: كوكب يدور حول نجم خارج نظامنا الشمسي.

– الميثان: مركب كيميائي يتكون من ذرة كربون واحدة وأربع ذرات هيدروجين.

– ثاني أكسيد الكربون: غاز عديم اللون يتكون من ذرة كربون واحدة وذرتين أكسجين.

– كبريتيد ثنائي ميثيل: جزيء تنبعث من العوالق النباتية في البيئات البحرية، ومن المحتمل أن يكون مرتبطًا بالنشاط البيولوجي.

المصادر: جامعة كامبريدج، ناسا

توصل العلماء إلى اكتشاف جديد يشير إلى وجود محيط مائي محتمل على كوكب خارجي ضخم يسمى K2-18 b، ويقع على بعد عدة سنوات ضوئية من الأرض. تم التوصل إلى هذا الاكتشاف بعد فحص البيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، والذي رصد الكوكب في كوكبة الأسد. اكتشف الباحثون وجود الميثان وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب K2-18 b، مما يشير إلى وجود سطح مغطى بالمحيط تحت غلاف جوي غني بالهيدروجين. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف لا يضمن صلاحية الكوكب للسكن.

واكتشف الباحثون أيضًا إشارة أضعف يمكن أن تشير إلى وجود كبريتيد ثنائي الميثيل، وهو جزيء لا تنتجه إلا الحياة على الأرض. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذه النتيجة بعد، وسيتم إجراء المزيد من الملاحظات باستخدام تلسكوب ويب. إن الحجم الكبير للكوكب ودرجة حرارته المرتفعة يجعلانه غير صالح للسكن، حيث من المحتمل أن يحتوي باطنه على غطاء من الجليد عالي الضغط وسطح محيط ساخن للغاية.

في حين تم العثور على أدلة سابقة على وجود بخار الماء على كواكب خارجية أخرى، فإن هذا الاكتشاف يوفر معلومات قيمة عن الكواكب خارج نظامنا الشمسي. يعتقد علماء الفلك أن K2-18 b من المحتمل أن يكون كوكبًا خارجيًا من نوع "Hycean"، وهو عالم محيطي يمكن أن يؤوي الحياة. تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى النظر في مجموعة من البيئات الصالحة للسكن في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

مصادر:

- جامعة كامبريدج

- ناسا