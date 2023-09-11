ناسا تعلن عن اكتشاف مثير لمحيط مائي محتمل وعلامات للحياة على كوكب خارج المجموعة الشمسية

توصل العلماء في وكالة ناسا إلى اكتشاف مثير للاهتمام باستخدام تلسكوب جيمس ويب، الذي يقع على بعد 120 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الأسد. لقد عثروا على محيط مائي نادر محتمل على كوكب خارجي عملاق يعرف باسم K2-18 b. هذا الكوكب الخارجي، الذي تبلغ كتلته تسعة أضعاف كتلة الأرض تقريبًا، هو ما يسميه العلماء عالم هيسيان، مما يعني أنه لديه القدرة على امتلاك غلاف جوي غني بالهيدروجين وسطح مغطى بالمحيط المائي.

قدمت ملاحظات وكالة ناسا للغلاف الجوي للكوكب أدلة تدعم إمكانية وجود عالم محيطي. تشير وفرة الميثان وثاني أكسيد الكربون، إلى جانب نقص الأمونيا، إلى احتمال وجود محيط مائي تحت غلاف جوي غني بالهيدروجين على كوكب K2-18 b.

وفي اكتشاف أكثر إثارة للاهتمام، تم التلميح إلى وجود جزيء يسمى ثنائي ميثيل كبريتيد (DMS)، والذي لا يتم إنتاجه على الأرض إلا عن طريق الحياة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد وجود DMS وأهميته فيما يتعلق بإمكانية الحياة على الكوكب الخارجي.

وفي حين أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مؤشرات لوجود الماء على كواكب أخرى، إلا أن العلماء ما زالوا متحمسين لهذا الاكتشاف. ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار البيئات المتنوعة الصالحة للسكن عند البحث عن الحياة في مكان آخر، كما يسلط الضوء على هذه النتيجة. تعد عوالم هيسيان الأكبر حجمًا، مثل K2-18 b، أكثر ملاءمة لملاحظات الغلاف الجوي من الكواكب الصخرية الأصغر.

يقع هذا الكوكب الخارجي في المنطقة الصالحة للحياة للنجم القزم البارد K2-18، ولديه القدرة على وجود الماء السائل على سطحه. ومع ذلك، قد تكون ظروفها المحيطية شديدة الحرارة بحيث لا تدعم الحياة. من المحتمل أن يحتوي الجزء الداخلي للكوكب الخارجي على غطاء جليدي عالي الضغط، مشابه لنبتون، مع غلاف جوي أرق وغني بالهيدروجين.

أصبح اكتشاف هذا المحيط المائي المحتمل وعلامات الحياة على K2-18 b ممكنًا بفضل التكنولوجيا المتقدمة لتلسكوب جيمس ويب. وقدمت تحليلا أكثر تفصيلا مقارنة بالتلسكوبات السابقة، مما سمح للعلماء بدراسة جزء من ضوء النجم أثناء مروره عبر الغلاف الجوي للكوكب الخارجي.

ويضيف هذا الاكتشاف المثير إلى الإنجازات الرائعة التي حققها تلسكوب جيمس ويب، الذي قدم رؤى غير مسبوقة حول أصول الكون وقدم صورًا عالية الدقة للعوالم البعيدة والهياكل المحيطة بها.