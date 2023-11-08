تشير دراسة جديدة إلى أن الكويكبات يمكن أن تخفف من آثار تغير المناخ

ومن خلال الأبحاث المكثفة، فهم العلماء منذ فترة طويلة الإمكانات التدميرية لاصطدام الكويكبات بالأرض. ومع ذلك، كشفت الاكتشافات الأخيرة أن هذه الأجرام السماوية قد تحمل أيضًا المفتاح للتخفيف من تغير المناخ. في تجربة رائدة اقترحها عالم الفلك إستفان سابودي من معهد علم الفلك بجامعة هاواي، يمكن أن تكون الكويكبات بمثابة دروع ضد أشعة الشمس الشديدة.

يتضمن المفهوم ربط درع أو ظل لإدارة الإشعاع الشمسي الفضائي بكويكب، والذي سيتم بعد ذلك وضعه بشكل استراتيجي في الفضاء كثقل موازن. لا تستخدم هذه الفكرة البارعة الإمكانات الهائلة للكويكبات فحسب، بل تستفيد أيضًا من موقعها الفريد في الفضاء الخارجي. ومن خلال حماية الأرض من الإشعاع الشمسي المفرط، يمكن أن يساعد هذا النهج في التخفيف من آثار تغير المناخ.

وفي أخبار أخرى، أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا أن كويكبًا يسمى Asteroid 2023 VD3 سيقترب بشكل استثنائي من الأرض. سيمر هذا الزائر السماوي على مسافة حوالي 490,000 ألف كيلومتر، أي أبعد بقليل من القمر. مع حجم يتراوح من 32 إلى 75 قدمًا، فإن الكويكب 2023 VD3 يمكن مقارنته من حيث الأبعاد بمنزل نموذجي. بالإضافة إلى ذلك، ستسافر بسرعة مذهلة تبلغ 64,453 كيلومترًا في الساعة، وهي سرعة تعادل سرعة مكوك الفضاء تقريبًا.

ينتمي الكويكب 2023 VD3 إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، والتي سُميت على اسم كويكب أبولو عام 1862 الذي اكتشفه كارل رينموث. وفي حين أن هذا الكويكب تحديدًا مر بالأرض آخر مرة في 22 مايو 1925، فمن غير المتوقع أن يكون له أي لقاءات قريبة أخرى في المستقبل القريب.

أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) أداة لا تقدر بثمن لمختلف القطاعات، بما في ذلك علم الفلك. لعبت خوارزميات مثل HelioLinc3D، التي طورتها جامعة واشنطن، دورًا حاسمًا في تحديد الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة. وخلال اختبارها في هاواي، اكتشفت شركة HelioLinc3D الكويكب 2022 SF289، الذي يبلغ عرضه حوالي 600 قدم. وعلى الرغم من أن هذا الكويكب لا يعتبر تهديدًا حاليًا، إلا أن اكتشافه يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز طرق الكشف عن الكويكبات.

أسئلة وأجوبة

هل يمكن استخدام الكويكبات لحماية الأرض من أشعة الشمس؟

نعم، يستكشف العلماء مفهوم استخدام الكويكبات كدروع ضد الإشعاع الشمسي المفرط للتخفيف من آثار تغير المناخ. ما هو الاقتراب الوثيق للكويكب 2023 VD3؟

سيمر الكويكب 2023 VD3 بالأرض على مسافة حوالي 490,000 ألف كيلومتر، أي 100,000 ألف كيلومتر فقط أبعد من القمر. ما حجم الكويكب 2023 VD3؟

ويتراوح حجم الكويكب 2023 VD3 بين 32 و75 قدمًا، مما يجعله كبيرًا مثل منزل نموذجي. هل يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في اكتشاف الكويكبات؟

نعم، أثبتت خوارزميات مثل HelioLinc3D أهميتها في تحديد الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة وتعزيز طرق الكشف عن الكويكبات.