توصيات جديدة لانتقال ناسا إلى محطات الفضاء التجارية

أثارت خطط ناسا للتحول من محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى محطات تجارية أخرى مخاوف بين اللجنة الاستشارية لسلامة الفضاء الجوي. وقد دعت اللجنة وكالة ناسا إلى تقديم "فهم شامل" للمتطلبات والموارد اللازمة لهذا التحول. ويؤكدون على أهمية وجود جداول زمنية ومقاييس واضحة لضمان الوجود البشري المستمر في المدار الأرضي المنخفض (LEO). في حين أن وكالة ناسا قد وضعت جدولاً زمنيًا ضيقًا لتطوير محطات الفضاء التجارية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود "حالة عمل واضحة وقوية" لهذه المحطات، الأمر الذي يشكل مخاطر برمجية ومخاطر تتعلق بالسلامة.

ولمعالجة هذه المخاوف، تقوم ناسا حاليًا بتمويل أعمال التصميم من قبل فريقين: Blue Origin وSierra Space، وVoyager Space. ومع ذلك، أنهت شركة نورثروب جرومان مؤخرًا اتفاقيتها مع وكالة ناسا وانضمت إلى شركة Voyager Space. بالإضافة إلى ذلك، تدعم ناسا شركة اكسيوم سبيس في تطوير الوحدات التجارية التي سيتم تركيبها على محطة الفضاء الدولية ثم فصلها لاحقًا لتشكل محطة تجارية.

سعيًا للحصول على تعليقات من الشركات، أصدرت ناسا طلبًا للحصول على معلومات حول متطلباتها الخاصة بالمحطات التجارية للتقييم البشري. تدرك الوكالة أهمية التعاون في مجال الصناعة وتتوقع من الشركات أن تثبت كيف يمكنها تلبية متطلبات السلامة. وتدعم اللجنة مسودة متطلبات وكالة ناسا، لكن مسؤولي الصناعة ذكروا تحديات أخرى، مثل قضايا مراقبة الصادرات والتنقل في الاتفاقيات الدولية.

تشكل المخاوف المتعلقة بالميزانية تحديًا آخر لانتقال وكالة ناسا. وقد يواجه تمويل الوكالة لتطوير المدار الأرضي المنخفض تجاريًا تخفيضات محتملة أو تباطؤ النمو، مما يحد من تقدم البرنامج. وقد يؤثر هذا أيضًا على شراء وكالة ناسا لمركبة لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها. ويؤكد الفريق الاستشاري لسلامة الفضاء الجوي على ضرورة تمويل مركبة الخروج من المدار، وهو أمر بالغ الأهمية لعودة محطة الفضاء الدولية الخاضعة للرقابة في نهاية عمرها.

بشكل عام، تسلط توصيات اللجنة الضوء على حاجة وكالة ناسا لمعالجة أوجه عدم اليقين وتقديم خطة شاملة ذات جداول زمنية ومقاييس وتمويل واضحة لضمان الانتقال الناجح إلى محطات الفضاء التجارية في مدار أرضي منخفض.

أسئلة وأجوبة

ما هي المخاوف التي أثارتها اللجنة الاستشارية لسلامة الطيران؟

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود حالة عمل واضحة لمحطات الفضاء التجارية، فضلا عن الجدول الزمني الضيق لتطويرها. ويؤكدون على أهمية الجداول الزمنية والمقاييس والتمويل الواضحة لضمان الوجود البشري المستمر في المدار الأرضي المنخفض.

ما هي الشركات المشاركة في تطوير المحطات الفضائية التجارية؟

حاليًا، تعمل كل من Blue Origin وSierra Space وVoyager Space وAxiom Space بنشاط على تصميم وتطوير محطات فضائية تجارية، حيث تمول وكالة ناسا جهودهم.

ما هي بعض التحديات التي تواجه الشركات في تطوير المحطات التجارية؟

وبصرف النظر عن تلبية متطلبات السلامة لوكالة ناسا، تواجه الشركات تحديات تتعلق بالاتفاقيات الدولية والتعامل مع قضايا مراقبة الصادرات. ومن بين التحديات المذكورة تبسيط هذه العمليات والعمل مع مختلف الدول.

ما هي المخاوف المتعلقة بالميزانية لانتقال وكالة ناسا إلى محطات الفضاء التجارية؟

هناك مخاوف بشأن التخفيضات المحتملة في الميزانية أو تباطؤ النمو في برنامج تطوير المدار الأرضي المنخفض التجاري. وقد يؤثر ذلك على تقدم البرنامج وجدوله الزمني، مما قد يؤدي إلى تأخير توفر المحطات التجارية.

لماذا يعد تمويل مركبة deorbit أمرًا بالغ الأهمية؟

تعتبر مركبة deorbit مسؤولة عن إعادة الدخول المتحكم فيه لمحطة الفضاء الدولية إلى الغلاف الجوي للأرض في نهاية عمرها. وتؤكد اللجنة الاستشارية لسلامة الفضاء الجوي أن تمويل المركبة المدارية ليس اختياريًا وينبغي منحه الأولوية لضمان التخلص الآمن من محطة الفضاء الدولية.