تلتقط المركبة المثابرة التابعة لناسا شيطان الغبار الذي يصل ارتفاعه إلى ميل على سطح المريخ

التقطت المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لناسا مؤخرًا مشهدًا مثيرًا للإعجاب على كوكب المريخ، وهو شيطان غباري يبلغ ارتفاعه أكثر من ميل. ورصدت المركبة، الواقعة بالقرب من فوهة جيزيرو على المريخ، شيطان الغبار على بعد حوالي 2.5 ميل في 30 أغسطس 2023، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وكالة ناسا. ويُعتقد أن حفرة جيزيرو كانت في السابق بحيرة، مما يزيد من احتمال أنها ربما كانت تدعم الحياة الميكروبية في الماضي.

وباستخدام كاميرتها، تمكنت المركبة من توثيق شيطان الغبار أثناء عمله. تتكون اللقطات من 21 صورة تم التقاطها بفارق أربع ثوانٍ، وتم تجميعها بعد ذلك لإنشاء تسلسل يشبه الفيديو. ومن خلال الصور، قدر العلماء أن عرض شيطان الغبار يبلغ حوالي 200 قدم. على الرغم من أنه تم التقاط الجزء السفلي فقط من شيطان الغبار الذي يبلغ ارتفاعه 387 قدمًا، إلا أن العلماء يعتقدون أنه بلغ ارتفاعًا مثيرًا للإعجاب يبلغ حوالي 6,336 قدمًا، أي ما يعادل ميلًا واحدًا. تم تسجيل حركة شيطان الغبار بسرعة 12 ميلاً في الساعة تقريبًا.

تختلف شياطين الغبار الموجودة على المريخ عن الأعاصير الموجودة على الأرض، فهي أضعف وأصغر بطبيعتها. وتحدث عندما يرتفع الهواء الدافئ ويمتزج مع الهواء الهابط البارد، ليكون بمثابة آلية لإعادة توزيع الغبار على سطح الكوكب. توفر دراسة هذه الأحداث معلومات قيمة عن الغلاف الجوي للمريخ وتساهم في تحسين نماذج الطقس.

تقوم المركبة الجوالة Perseverance باستكشاف المريخ منذ عام 2020، مع التركيز على فهم جيولوجيا الكوكب ومناخه. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى جمع عينات من الصخور والحطام الصخري، مما يمهد الطريق أمام البعثات المستقبلية لإعادة هذه العينات إلى الأرض. تقوم المركبة أيضًا بالبحث عن علامات الحياة الميكروبية السابقة، خاصة في مواقع مثل Jezero Crater.

تعتبر هذه الملاحظة لشيطان الغبار بمثابة إضافة أخرى مثيرة للاهتمام إلى مجموعة المعرفة المتزايدة حول المريخ وظروفه البيئية الفريدة.

مصادر:

- ناسا. شيطان الغبار يدور فوق فوهة جيزيرو على المريخ. [أدخل عنوان URL]

- ناشيونال جيوغرافيك. شياطين الغبار على المريخ تم تصويرها بواسطة مركبة المثابرة. [أدخل عنوان URL]