نجحت مركبة بيرسيفيرانس روفر التابعة لناسا في إنتاج الأكسجين على سطح المريخ

أنجزت المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا مهمتها المتمثلة في إنتاج الأكسجين على المريخ باستخدام تجربة تسمى تجربة استخدام موارد أكسجين المريخ في الموقع (MOXIE). يمكن أن يمهد هذا العرض الناجح الطريق لرواد الفضاء المستقبليين للحصول على مصدر مستدام للهواء القابل للتنفس وحتى إنتاج وقود الصواريخ لرحلة العودة إلى الأرض.

أحد التحديات التي يواجهها رواد الفضاء على المريخ هو قلة الهواء القابل للتنفس. على عكس الأرض، التي تحتوي على ما يقرب من 21 بالمائة من الأكسجين في غلافها الجوي، يحتوي المريخ على أقل من XNUMX بالمائة من الأكسجين ويتكون في الغالب من ثاني أكسيد الكربون. يستخدم MOXIE، وهو جهاز بحجم الميكروويف موجود على متن المركبة الجوالة Perseverance، جهاز محلل كهربائي لاستخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ عن طريق تقسيم جزيئات ثاني أكسيد الكربون. وينتج عن ذلك إنتاج الأكسجين النقي ومنتجات النفايات مثل أول أكسيد الكربون.

منذ أن هبطت المركبة في فوهة جيزيرو على المريخ في عام 2021، أجرت MOXIE تجارب بشكل متقطع، مع اكتمال التشغيل النهائي الشهر الماضي. وكان قادرًا على إنتاج الأكسجين بمعدل 12 جرامًا تقريبًا في الساعة، وتراكم إجمالي 122 جرامًا بشكل عام. وهذه الكمية، التي تعادل ما يتنفسه كلب صغير في 10 ساعات، تجاوزت التوقعات الأولية للعلماء وبلغت درجة نقائها 98 بالمائة على الأقل.

إن الأكسجين الناتج عن MOXIE لا يوفر إمكانية تنفس الهواء فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا عنصرًا حيويًا في إنتاج وقود الصواريخ. وبدون هذا الوقود، سيتقطع السبل برواد الفضاء على المريخ أو سيعتمدون على مهمات الإمداد من الأرض. تقدر ناسا أن رواد الفضاء في المستقبل سيحتاجون إلى حوالي 25 إلى 30 طنًا من الأكسجين لإنتاج الوقود اللازم لرحلة العودة.

يوضح نجاح ناسا مع MOXIE جدوى استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ ويسلط الضوء على أهمية تطوير التقنيات التي تستخدم الموارد الموجودة على الكواكب الأخرى. إن إنشاء وجود طويل الأمد على القمر، وبناء اقتصاد قمري، وإطلاق حملة استكشاف بشرية إلى المريخ في نهاية المطاف، كلها أمور تتوقف على تطوير واختبار مثل هذه التقنيات.

يمثل هذا الإنجاز الذي حققته مركبة المثابرة علامة بارزة في سعي البشرية لاستكشاف الفضاء واستعماره. ومع إمكانية إنتاج الأكسجين ووقود الصواريخ على المريخ، أصبح حلم الوجود البشري الدائم في النظام الشمسي أقرب إلى أن يصبح حقيقة.

مصادر:

- وكالة ناسا للمثابرة على المريخ (@ NASAPersevere)

– نائب مدير ناسا بام ميلروي