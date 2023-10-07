رحلة المركبة الفضائية كيوريوسيتي روفر التابعة لناسا إلى المريخ

نجحت المركبة الفضائية كيوريوسيتي التابعة لناسا في شق طريقها إلى أعلى جبل شارب على سطح المريخ، ووصلت إلى موقع مثير للاهتمام علميا يعرف باسم جيديز فاليس ريدج. ويتميز هذا الموقع بانهيارات ثلجية قديمة من الصخور والحطام والمياه، ويظهر حاليا كتل بارز مغطى بالصخور الكبيرة.

وبعد رحلة طويلة استمرت ما يقرب من عقد من الزمن، وصلت المركبة الفضائية كيوريوسيتي أخيرًا إلى Gediz Vallis Ridge. وكان العلماء يعملون لمدة ثلاث سنوات لإيجاد طريق صالح لهذه المنطقة، حيث يتنقلون عبر التضاريس الصخرية للوصول إلى وجهتهم. وللاحتفال بهذا الإنجاز، أصدرت وكالة ناسا صورة موسعة للمناظر الطبيعية للمريخ خلفه، تظهر الجبال على مسافة بعيدة، بما في ذلك حافة حفرة غيل التي تحتوي على جبل شارب.

وفي مقدمة الصورة، يمكن للمشاهدين رؤية التضاريس غير المستوية والصخرية التي كان على المركبة الجوالة التغلب عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية جزء من بوتي كوكينان، وهو معلم يصل ارتفاعه إلى حوالي 500 قدم، على الجانب الأيمن. المكون الأسطواني الذي يظهر على يمين الصورة هو الهوائي فائق التردد (UHF) الخاص بالمركبة، والذي يستخدم لنقل الرسائل والبيانات إلى الأقمار الصناعية التي تدور حول المريخ التابعة لناسا.

كانت الرحلة إلى Gediz Vallis Ridge بلا شك صعبة بالنسبة للمركبة الجوالة Curiosity. وصفته ناسا بأنه أصعب تسلق قامت به المركبة على الإطلاق. وشبهت إيمي هيل، عضوة فريق كيوريوسيتي، الأمر بالركض فوق الكثبان الرملية على الشاطئ، مع وجود عائق إضافي يتمثل في الصخور في المسار.

يعد هذا الإنجاز مهمًا لأنه يساهم في فهمنا لتاريخ المريخ القديم وإمكانية وجود حياة على سطحه. كان المريخ، قبل مليارات السنين، عالمًا مليئًا بالمياه والبحيرات والأنهار. والسؤال المستمر هو ما إذا كانت الحياة قد أتيحت لها الفرصة للنشوء والازدهار في هذه الظروف.

وبشكل عام، فإن الرحلة الناجحة لمركبة ناسا الفضائية كيوريوسيتي إلى Gediz Vallis Ridge على جبل شارب تقربنا من كشف أسرار المريخ وقدرته على استضافة الحياة في الماضي.

مصادر:

- ناسا (بدون عنوان URL)

- ماشابل (بدون عنوان URL)