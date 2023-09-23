يصل كيوريوسيتي روفر إلى موقع مثير للاهتمام على سطح المريخ

وصلت المركبة الجوالة Mars Curiosity إلى Gediz Vallis Ridge على جبل Sharp، بعد تسلق صعب منذ عام 2014. تقدم هذه التلال دليلاً على الماضي المائي للمريخ، مع البحيرات والأنهار التي كانت موجودة منذ حوالي 3 مليارات سنة. خلال تلك الفترة، تسببت تدفقات الحطام الهائلة في سقوط الطين والصخور بحجم السيارة أسفل الجبل. بمرور الوقت، نحتت رياح المريخ المادة، مما أدى إلى تكوين التلال.

أعرب الجيولوجي ويليام ديتريش عن رهبته من الأحداث التي وقعت، قائلاً: "لقد اقتُلعت صخور ضخمة من الجبل المرتفع في الأعلى، واندفعت إلى أسفل التل، وانتشرت في شكل مروحة بالأسفل". لم تكن رحلة كيوريوسيتي إلى التلال سهلة، حيث استغرق الأمر سنوات للعثور على الطريق المناسب. ووصفته وكالة ناسا بأنه يركض فوق الكثبان الرملية المغطاة بالصخور.

بمجرد وصول المركبة إلى التلال، التقطت 136 صورة. قامت ناسا بدمج هذه الصور معًا لإنشاء فسيفساء، مما يوفر للعلماء نظرة فاحصة على سلسلة جبال جيديز فاليس المليئة بالصخور على جبل شارب.

لم تُرضِ الرحلة الصعبة إلى التلال فضول العلماء فحسب، بل أتاحت لهم أيضًا فرصة لدراسة الصخور من أعلى الجبل الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أميال. أعرب أشوين فاسافادا، عالم مشروع كيوريوسيتي، عن سعادته قائلاً: "إنه لأمر مثير أن تكون قادرًا على الوصول ولمس الصخور التي تم نقلها من أماكن مرتفعة على جبل شارب والتي لن نتمكن أبدًا من زيارتها مع كيوريوسيتي".

بينما يستكشف كيوريوسيتي Gediz Vallis Ridge، يبحث روبوت Perseverance Rover، وهو روبوت آخر بحجم سيارة من وكالة ناسا، عن علامات على وجود حياة ميكروبية سابقة في Jezero Crater على المريخ. يهتم العلماء بشكل خاص بما قد يكون موجودًا ذات يوم تحت سطح المريخ الجاف والمشعع.

ومع التقدم الذي تحرزه هذه المركبات الجوالة والبيانات التي تجمعها، يستمر فهمنا لتاريخ المريخ وإمكانيات الحياة فيه في التوسع.

التعاريف:

– كيوريوسيتي روفر: روبوت ذو ست عجلات تم تصميمه وتشغيله من قبل وكالة ناسا لاستكشاف المريخ.

– جيديز فاليس ريدج: ميزة جيولوجية على جبل شارب على المريخ، تكونت من تدفقات الحطام ونحتها الرياح المريخية.

– جبل شارب: جبل على سطح المريخ تقوم المركبة الفضائية كيوريوسيتي بتسلقه منذ عام 2014.

- بيرسيفيرانس روفر: روبوت استكشاف آخر بحجم سيارة من وكالة ناسا، يقوم حاليًا بالتحقيق في حفرة جيزيرو على المريخ بحثًا عن علامات على وجود حياة ميكروبية سابقة.

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