تلتقط المركبة الفضائية المثابرة التابعة لناسا لقطات مذهلة لشيطان الغبار المريخي

التقطت مركبة الفضاء ناسا المثابرة، في بحثها المستمر عن علامات الحياة الماضية على المريخ، مؤخرًا لقطات لزوبعة مريخية عملاقة. تم رصد شيطان الغبار، الذي وصل ارتفاعه إلى حوالي 1.2 ميل (2 كيلومتر)، بواسطة مركبة بحجم سيارة. في حين أن شياطين الغبار أمر شائع على كوكب المريخ، إلا أن هذا الشياطين على وجه الخصوص جدير بالملاحظة نظرًا لحجمه الذي يبلغ عرضه حوالي 200 قدم.

تقوم المركبة الجوالة Perseverance حاليًا باستكشاف Jezero Crater على سطح المريخ، وهو الموقع الذي كان يضم في السابق دلتا نهر مزدهرة. اليوم، أصبح المريخ كوكبًا جافًا، وأكثر جفافًا 1,000 مرة من الصحراء الأكثر جفافًا على الأرض، مع وجود كميات كبيرة من الغبار الأحمر الذي يمكن دفعه إلى الغلاف الجوي. تقترب المركبة الآن من منطقة يتوقع العلماء وجود بحيرة فيها منذ حوالي 3 مليارات سنة. يمكن للمعادن المتروكة على الشاطئ القديم أن تحافظ على أدلة على الحياة القديمة، إذا كانت موجودة على الإطلاق.

ناسا متحمسة للاكتشافات القادمة التي قد تكشفها مركبة المثابرة. سيقودها النهج النهائي للمركبة الجوالة إلى وحدة صخرية لعبت دورًا حاسمًا في اختيار Jezero Crater كموقع هبوط للاستكشاف. يترقب علماء مارس 2020 الترقب مع اقترابهم من هذا الموقع المهم.

وفي حين أن المريخ هو المحور الرئيسي لأبحاث وكالة ناسا حاليًا، فإن وكالة الفضاء لديها أيضًا خطط لاستكشاف عوالم أخرى قد تؤوي الظروف المناسبة لوجود الحياة. ومن بين هذه الوجهات أقمار مثل إنسيلادوس، الذي يدور حول زحل، وأوروبا، الذي يدور حول كوكب المشتري. اكتشف العلماء مؤخرًا عنصرًا أساسيًا للحياة على أوروبا، مما يجعله هدفًا مثيرًا للاهتمام لمزيد من الاستكشاف.

من خلال المهام المستمرة مثل المثابرة، تواصل ناسا توسيع حدود فهمنا للكون والبحث عن علامات الحياة خارج كوكب الأرض.

مصادر:

- ناسا