مهمة جديدة تحقق في ولادة أنظمة النجوم

من المقرر إطلاق مهمة فضائية جديدة تسمى INFUSE في 29 أكتوبر 2023، لدراسة كيفية مساهمة الموت النجمي المتفجر في تكوين الأنظمة النجمية. INFUSE، وهي اختصار لعبارة Integral Field UV Spectroscope Experiment، هي مهمة صاروخية للسبر ستنطلق من منطقة White Sands Missile Range في نيو مكسيكو.

الهدف من تحقيقات INFUSE هو Cygnus Loop، المعروف أيضًا باسم Veil Nebula، والذي يقع في كوكبة Cygnus. حلقة الدجاجة هي بقايا نجم ضخم تحول إلى مستعر أعظم منذ حوالي 20,000 ألف سنة. أطلق هذا الحدث المتفجر دفقة من الضوء شديدة الشدة لدرجة أنه كان من الممكن رؤيتها من الأرض أثناء النهار، على الرغم من أنها تقع على بعد 2,600 سنة ضوئية.

تلعب المستعرات الأعظم، مثل تلك التي خلقت حلقة الدجاجة، دورًا حاسمًا في تكوين المجرات. تؤدي هذه الأحداث الكونية إلى تبعثر المعادن الثقيلة المتكونة داخل النجوم إلى سحب الغبار والغاز المحيطة. هذه المعادن هي المسؤولة عن خلق عناصر كيميائية أثقل من الحديد، بما في ذلك تلك التي تشكل أجسامنا. بمرور الوقت، تتجمع بقايا المستعرات الأعظم تدريجيًا لتشكل أنظمة نجمية وكواكب ونجوم جديدة.

تهدف مهمة INFUSE إلى مراقبة كيفية تفاعل الطاقة الصادرة عن المستعر الأعظم مع درب التبانة. وسيركز على التقاط الضوء المنبعث عندما تصطدم موجة الانفجار بجيوب من الغاز البارد داخل المجرة. ومن خلال تحليل هذه البيانات، سيكتسب العلماء فهمًا أفضل لتوزيع ودرجات حرارة العناصر المختلفة على طول جبهة الصدمة.

أسئلة وأجوبة

ما هي مهمة INFUSE؟

مهمة INFUSE (التجربة الطيفية للأشعة فوق البنفسجية للمجال المتكامل) هي مهمة صاروخية تهدف إلى دراسة التفاعل بين أحداث المستعرات الأعظم وتكوين الأنظمة النجمية.

متى سيتم إطلاق مهمة INFUSE؟

ومن المقرر إطلاق مهمة INFUSE في 29 أكتوبر 2023.

ما هي حلقة Cygnus؟

حلقة الدجاجة، والمعروفة أيضًا باسم سديم الحجاب، هي بقايا انفجار سوبر نوفا حدث منذ حوالي 20,000 ألف سنة. وهي تقع في كوكبة الدجاجة.

كيف تساهم المستعرات الأعظم في تكوين الأنظمة النجمية؟

تنثر المستعرات الأعظم المعادن الثقيلة المتكونة داخل النجوم إلى سحب الغبار والغاز المحيطة. هذه المعادن ضرورية لتكوين عناصر كيميائية أثقل من الحديد، والتي تساهم في النهاية في تكوين الأنظمة النجمية والكواكب والنجوم.

ما الذي سوف يلاحظه INFUSE في حلقة Cygnus؟

سوف يراقب INFUSE كيف تتفاعل طاقة المستعر الأعظم مع درب التبانة من خلال تحليل الضوء المنبعث عندما تصطدم موجة الانفجار بجيوب من الغاز البارد داخل المجرة.