خطر الكويكبات القريبة من الأرض: جهود الدفاع الكوكبي التي تبذلها ناسا

يتولى قسم الدفاع الكوكبي التابع لناسا مسؤولية مراقبة واكتشاف الكويكبات التي من المحتمل أن تضرب الأرض وتسبب دمارًا واسع النطاق. في حين أن المهمة قد تبدو شاقة، إلا أن التطورات الحديثة في التكنولوجيا جعلت من الممكن تتبع وتحديد هذه الأجسام القريبة من الأرض.

يسلط أحدث رسم بياني أصدرته وكالة ناسا الضوء على العدد الحالي للكويكبات القريبة من الأرض. اعتبارًا من أغسطس 2023، هناك ما يقرب من 32,000 كويكب معروف على مقربة من كوكبنا. يعد اكتشاف هذه الكويكبات أمرًا صعبًا، لأنها لا ينبعث منها ضوء خاص بها. وبدلاً من ذلك، تعتمد التلسكوبات على انعكاس ضوء الشمس على أسطحها لرصدها.

لقد كانت الجهود المبذولة للعثور على هذه الكويكبات وتتبعها مثيرة للإعجاب، حيث قدم علماء الفلك الهواة والمحترفون أكثر من 405 مليون ملاحظة إلى مركز الكواكب الصغيرة، وهو مركز مركزي لاستراتيجية الدفاع الكوكبي التابعة لناسا. ومع ذلك، يكشف الرسم البياني حقيقة مزعجة: من بين تلك الكويكبات القريبة من الأرض والبالغ عددها 32,000، هناك أكثر من 10,000 كويكب يزيد قطرها عن 140 مترًا. إذا اصطدم أي من هذه الكواكب بالأرض، فمن المحتمل أن تمحو مدنًا بأكملها.

ولوضع حجم الدمار في منظوره الصحيح، قُدر قطر نيزك تشيليابينسك الذي ضرب روسيا في عام 2013 بنحو 20 مترًا على الأكثر. وسيكون الكويكب الذي يبلغ حجمه سبعة أضعاف هذا الحجم أكثر تدميرا، ومن المحتمل أن يصل إلى الأرض ويسبب دمارًا واسع النطاق. اعتمادًا على موقع تأثيره، من المحتمل أن يودي مثل هذا الكويكب بحياة الملايين.

على الرغم من النقص الحالي في وجود كويكبات معروفة في مسار تصادمي مع الأرض، فإن الإحصائية الأكثر إثارة للقلق في الرسم البياني هي أن خبراء ناسا يعتقدون أننا اكتشفنا فقط أقل من نصف الكويكبات القريبة من الأرض بهذا الحجم. تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 14,000 كويكبًا يبلغ عرضها 140 مترًا لم يتم تحديدها بعد، إلى جانب حوالي 50 كويكبًا يبلغ عرضها كيلومترًا واحدًا.

إن مجتمع الدفاع الكوكبي، الذي يتكون من منظمات مختلفة، ملتزم بتحسين فهمنا لهذه التهديدات المحتملة. يعد الرسم البياني بمثابة تذكير بالحاجة الملحة لمواصلة البحث عن هذه الكويكبات القريبة من الأرض وتتبعها. كل جهد ممكن، بما في ذلك نشر المعلومات من خلال الرسوم البيانية، يمكن أن يساعد في إلهام الأفراد للانضمام إلى البحث عن هذه الأجرام السماوية التي يحتمل أن تكون خطرة.

المصدر: الكون اليوم