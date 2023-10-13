تهدف طائرة Boeing CST-100 Starliner إلى إطلاق أول رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل 2023

تستهدف المركبة الفضائية Boeing CST-100 Starliner أول رحلة مأهولة لها إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في أبريل 2023، وفقًا لوكالة ناسا. ولم يتم تأكيد الجدول الزمني المحدد للإطلاق رسميًا بعد.

يهدف فريق Starliner، بقيادة نائب رئيس Boeing ومدير Starliner Mark Nappi، إلى تجهيز المركبة الفضائية بحلول شهر مارس. ومن المقرر أن تتم الرحلة المأهولة، المعروفة باسم اختبار الطيران لطاقم بوينج (CFT) التابع لناسا، في موعد لا يتجاوز منتصف أبريل.

سترسل مهمة CFT رائدي فضاء ناسا بوتش ويلمور وسوني ويليامز في رحلة تجريبية لتأكيد قدرات نظام ستارلاينر. سيتم إطلاق المركبة الفضائية على متن صاروخ أطلس V من United Launch Alliance (ULA) من كيب كانافيرال في فلوريدا.

خلال المهمة، سيقضي الطاقم والمركبة الفضائية حوالي ثمانية أيام في المحطة الفضائية قبل العودة إلى الأرض. وسيتم تسهيل العودة من خلال هبوط صحراوي بمظلة ووسادة هوائية في غرب الولايات المتحدة.

واجهت شركة بوينغ تحديات في إعداد طائرة ستارلاينر لأول رحلة مأهولة لها. كان من المقرر في البداية إجراء الرحلة التجريبية غير المأهولة في عام 2017 ولكنها واجهت مشكلات مختلفة تسببت في تأخيرات. انتهى إطلاق 2019 بالفشل حيث فشلت الكبسولة في الوصول إلى المدار الصحيح لمحطة الفضاء الدولية. وبعد ثلاث سنوات من العمل التصحيحي، أكملت مركبة ستارلاينر بنجاح رحلة تجريبية غير مأهولة إلى المحطة الفضائية في عام 2022.

وكانت الخطط السابقة تهدف إلى إطلاق رحلة مأهولة في أبريل 2022، لكن التحديات أدت إلى تأخيرات متعددة. ومع ذلك، ترى وكالة ناسا أن Starliner بمثابة إضافة قيمة لقدرات النقل الخاصة بها للرحلات من وإلى محطة الفضاء الدولية، إلى جانب اعتمادها على صاروخ SpaceX's Falcon 9 والمركبة الفضائية Crew Dragon.

المصادر: ناسا، بوينغ

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