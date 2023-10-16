مركبة OSIRIS-REx التابعة لناسا تكشف أسرار الكويكب بينو: كنز من المعرفة وإمكانية الحياة خارج كوكب الأرض

نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا في تسليم مجموعة من الثرى الموجود في الكويكب بينو، مما أثار ضجة حول العالم. يمثل هذا الإنجاز علامة بارزة في كشف أسرار أصول نظامنا الشمسي واحتمال وجود حياة خارج كوكب الأرض.

تهدف المهمة، التي بدأت في عام 2016، إلى دراسة صخور وحطام بينو، والبحث عن إجابات للألغاز المخبأة بداخله. ومع وصول هذه العينات التي لا تقدر بثمن، حقق العلماء بالفعل اكتشافات مثيرة للاهتمام. وتشير الصخور الداكنة الغنية بالكربون إلى وجود مكونات حيوية للحياة، إلى جانب مؤشرات دقيقة على وجود الماء.

ومن المثير للاهتمام أن الماء الموجود داخل العينات ليس في شكله السائل ولكنه محصور داخل الهياكل المعدنية. العلماء، مثل جيسون بي دوركين، عالم مشروع أوزيريس ريكس، يستكشفون بشغف وجود جيوب مائية دقيقة داخل الحبوب المعدنية. تم إجراء اكتشافات مماثلة في بعض النيازك، مما يوفر رؤى محتملة حول أصول الحياة.

باستخدام مجموعة من الأدوات التحليلية مثل المجهر الإلكتروني الماسح، والتصوير بالأشعة تحت الحمراء، وحيود الأشعة السينية، وتحليل العناصر الكيميائية، يشرع العلماء في رحلة أولية لفك تشفير تكوين الثرى. في حين أن الفريق لم يصل بعد إلى الجزء الداخلي من علبة العينة، فقد قاموا بالفعل بدراسة المواد "الإضافية" الموجودة في جهاز التجميع وغطاء العلبة والقاعدة. وقد كشف هذا الفحص عن دليل ملموس على وجود الماء ومستويات عالية من الكربون داخل هذه الجزيئات.

وتثبت العينات أنها بمثابة منجم ذهب للبيانات، مع المزيد من الدراسات الواعدة بالكشف عن رؤى عميقة. قام فريق OSIRIS-REx بصياغة اثنتي عشرة فرضية مهمة بخصوص هذه العينات، مع التركيز على البحث عن المركبات العضوية الضرورية للحياة وفهم التاريخ القديم لنظامنا الشمسي.

سيتم إرسال أجزاء من الثرى إلى مؤسسات في جميع أنحاء العالم لإجراء تحليل دقيق، في حين يتم تخصيص احتياطيات كبيرة للمساعي البحثية المستقبلية. أعرب جيسون بي دوركين عن أمله في أن تلهم هذه العينات أجيال المستقبل من العلماء لتحقيق اكتشافات رائدة تتجاوز خيالنا الحالي.

وفي الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة، ينتظر المجتمع العلمي العالمي بفارغ الصبر الاكتشافات التي ستخرج من هذه العينات غير العادية. تسلط هذه المهمة الضوء على التعطش الذي لا يشبع للمعرفة داخل البشرية وتجلب الأمل لاكتشافات عميقة فيما يتعلق بأصولنا الكونية.

مصادر:

- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

- جيسون بي. دوركين، عالم مشروع OSIRIS-REx