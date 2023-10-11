ناسا تكشف عن نتائج "لا تصدق" من عينة الكويكب

كشفت وكالة ناسا عن نتائجها الرائدة من عينة تم جمعها من الكويكب بينو. وهذه العينة، التي تتكون من الغبار الأسود القديم وقطعه، هي الأكبر التي يتم إرجاعها إلى الأرض على الإطلاق. وجمعت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس التابعة لوكالة الفضاء العينات قبل ثلاث سنوات وسلمتها مؤخرًا إلى الأرض في كبسولة مغلقة.

ويأمل العلماء أن توفر عينة الكويكب هذه رؤى قيمة حول أصول النظام الشمسي والحياة على الأرض. وتبين أن العينة "مليئة بالمواد العضوية"، وفقًا لمحلل عينة أوزوريس ريكس دانييل غلافين. ووصف المادة بأنها حلم عالم الأحياء الفلكية وأعرب عن توقعه لمواصلة دراستها.

يدور أحد الجوانب الرئيسية للتحقيق حول احتمال أن تكون الكويكبات مثل بينو قد لعبت دورًا في زرع الأرض بمواد كيميائية ما قبل الحيوية. ويأمل الباحثون أن توفر دراسة عينة الكويكب هذه رؤى قيمة حول أصل وتطور النظام الشمسي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كيفية بدء الحياة على الأرض.

وأكد دانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في مهمة أوزوريس-ريكس، على أهمية وجود مواد من الفضاء لم يسبق لها مثيل في مختبرات الأرض. وأعرب عن سعادته باحتمال اكتشاف شيء جديد وفريد ​​من خلال عينة الكويكب هذه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج المهمة لها آثار على الدفاع عن الكواكب. وفقًا لوري جليز، مدير قسم علوم الكواكب في وكالة ناسا، فإن دراسة القوة الصغيرة الناتجة عن حرارة الشمس ودوران الكويكب يمكن أن تساعد في التنبؤ بالوقت الذي قد يشكل فيه كويكب معين خطرًا على الأرض. تساهم هذه المعرفة في جهود ناسا لحماية الكوكب من التأثيرات الكارثية المحتملة.

وفي الختام، فإن عينة الكويكب التي أخذتها ناسا من بينو توفر للعلماء فرصًا لا مثيل لها لفهم أصول النظام الشمسي، وتطور الحياة، وأهمية الدفاع عن الكواكب.

مصادر:

- ناسا

– مهمة أوزوريس-ريكس