أسرار الفضاء: استكشاف الأصوات الشريرة خارج الأرض

كشفت وكالة ناسا مؤخرًا عن قائمة تشغيل آسرة على موقعها الإلكتروني، تقدم لمحة عن الأصوات المخيفة والآسرة التي تتخلل المساحة الشاسعة للفضاء الخارجي. تم تجميع هذه المجموعة الشاملة من المقاطع الصوتية من مختلف المهام واللقاءات عبر النظام الشمسي، وتعرض المستمعين إلى عالم جديد من الأصوات خارج كوكب الأرض.

يأخذنا أحد هذه المقاطع في رحلة صوتية جنبًا إلى جنب مع مهمة جونو التابعة لناسا أثناء تحليقها بالقرب من أوروبا، أحد أقمار المشتري الغامضة. بفضل لحنها المؤلم، تسمح لنا هذه التركيبة السماوية بالانغماس في الأجواء الغامضة للفضاء السحيق. هناك صوتنة ساحرة أخرى تنبع من سديم عين القطة، الذي يقع على بعد 3,262 سنة ضوئية من كوكبنا الأصلي.

الصوتنة، وهي عملية تحويل بيانات الفضاء إلى أصوات مسموعة، تمكن العلماء من استكشاف وتحليل العوالم غير المرئية للكون. ومن خلال مزج أصوات الفضاء مع بيانات أخرى وتضخيمها، ابتكر الباحثون تجربة سمعية غير عادية تكشف النقاب عن عجائب الكون الخفية.

ويكشف كل مقطع صوتي، تتراوح مدته من 20 ثانية إلى دقيقة تقريبًا، عن جانب فريد من الكون، ملقيًا جانبًا فكرة الصمت في الفضاء. وخلافًا للاعتقاد الشائع، يمكن بالفعل سماع الصوت في الظروف المناسبة. على الرغم من أن الفراغ يقيد انتشار الموجات الصوتية التقليدية، إلا أن بعض البيئات الكونية، مثل مجموعات المجرات الغنية بالغازات، توفر مشهدًا صوتيًا مثيرًا للاهتمام.

لقد حطم استكشاف ناسا السابق للصوت في الفضاء الاعتقاد الخاطئ بأن الفراغ خالٍ من الصوت. وكشفت الوكالة عن أصوات آسرة تم التقاطها من ثقب أسود، مما يدل على أن الموجات الصوتية يمكن أن يتردد صداها في هذه الكيانات الكونية المذهلة. علاوة على ذلك، اكتشف العلماء الكثافة المذهلة للموجات الصوتية الصادرة عن الشمس. إذا اجتازت هذه الموجات الفضاء، فإنها ستولد قوة مذهلة تبلغ 100 ديسيبل عند وصولها إلى الأرض، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لعلم السمع.

ومن خلال الصوت، تثير وكالة ناسا خيالنا وتدعونا إلى فهم الألغاز التي تكمن وراء حدود كوكبنا. تقدم نافذة على الاتساع الهائل والطبيعة الغامضة للفضاء، هذه الأصوات الشريرة يتردد صداها مع كل من الرهبة والسحر.

الأسئلةالشائعة

هل يوجد صوت في الفضاء؟

بالمعنى التقليدي، لا يمكن للموجات الصوتية أن تنتقل عبر فراغ الفضاء. ومع ذلك، في ظل ظروف معينة، يمكن أن يظهر الصوت في الفضاء، خاصة في البيئات الغنية بالغاز، مثل مجموعات المجرات.

كيف يتم التقاط أصوات الفضاء؟

يتم التقاط الأصوات الفضائية باستخدام أدوات متخصصة على متن المركبات الفضائية. تقوم هذه الأدوات بتحويل بيانات الفضاء إلى أصوات مسموعة من خلال عملية تسمى الصوتنة.

هل يستطيع البشر سماع أصوات الفضاء؟

وبينما لا يستطيع الإنسان سماع الأصوات في فراغ الفضاء بسبب غياب الهواء، تقوم وكالة ناسا بترجمة هذه الأصوات إلى ترددات يمكن لآذاننا إدراكها. وهذا يسمح لنا باستكشاف وتقدير السيمفونية الكونية الموجودة خارج كوكبنا.