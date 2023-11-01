الفضاء الخارجي يكشف أسرار "اليد الكونية الشبحية"

كشفت صور الأشعة السينية الصادرة حديثًا من وكالة ناسا عن مشهد آسر في الفضاء الخارجي يمكن بسهولة الخلط بينه وبين عظام "اليد الكونية الشبحية". تصور هذه الصور المخيفة، التي التقطها اثنان من التلسكوبات الفضائية للأشعة السينية التابعة لناسا، بقايا نجم منهار لا يزال موجودا من خلال جزيئات نشطة من المادة والمادة المضادة.

وقد حدد العلماء الهيكل على أنه مجال مغناطيسي رائع على شكل يد يقع على بعد حوالي 16,000 سنة ضوئية من الأرض. هذه "اليد الكونية" هي في الواقع بقايا نجم عملاق نفد وقوده النووي منذ حوالي 1,500 عام. أدى انهيار النجم اللاحق إلى تكوين نجم نيوتروني، وهو جسم كثيف بشكل لا يصدق. يقوم النجم النيوتروني، إلى جانب مجالاته المغناطيسية القوية المعروفة باسم النجوم النابضة، بتوليد نفاثات من المادة والمادة المضادة تتحرك بعيدًا عن أقطاب النجم، مما يخلق ظاهرة تسمى "سديم رياح النجم النابض".

يحمل سديم رياح النجم النابض هذا، المسمى MSH 15-52، تشابهًا مذهلاً مع عظام يد الإنسان. تم اكتشافه في الأصل بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا في عام 2001. والآن، أمضى أحدث تلسكوب للأشعة السينية التابع لناسا، وهو مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)، 17 يومًا في مراقبة MSH 15-52، وجمع أطول مدة من البيانات. لجسم واحد منذ إطلاقه في ديسمبر 2021.

ومن خلال الجمع بين قدرات التصوير لكلا التلسكوبين، أنشأ علماء ناسا خريطة للمجال المغناطيسي داخل "اليد". تتبع الجسيمات المشحونة المسؤولة عن انبعاثات الأشعة السينية خطوط المجال المغناطيسي، وتشكل البنية العامة للسديم. توفر هذه الميزة الفريدة رؤى قيمة حول توزيع وسلوك الجسيمات النشطة في محيط النجم النابض.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في MSH 15-52 هو نفث الأشعة السينية الساطعة المنبعثة من النجم النابض وتمتد نحو منطقة "الرسغ" في السديم. ويكشف استقطاب الأشعة السينية أن المجال المغناطيسي بالقرب من قاعدة الدفقة مضطرب ومعقد. ومع ذلك، مع تقدم التدفق، تستقيم خطوط المجال المغناطيسي، مما يؤدي إلى استقطاب أكثر انتظامًا.

تشير هذه النتائج إلى أن الجسيمات تتلقى دفعة من الطاقة في المناطق المضطربة القريبة من النجم النابض، ثم تنتقل إلى مناطق ذات مجال مغناطيسي أكثر انتظامًا على طول المعصم والأصابع وإبهام "اليد الكونية". كما اكتشف فريق العلماء المشاركين في الدراسة مجالات مغناطيسية مماثلة في سدم الرياح النابضة الأخرى، مثل "فيلا" و"كراب"، مما يشير إلى أن هذه الظاهرة قد تكون شائعة في هذه الأنواع من الأجرام السماوية.

إن الكشف عن مثل هذه الهياكل الكونية غير العادية يضيف إلى فهمنا للآليات الكامنة وراء تسارع الجسيمات ودورة حياة المادة والمادة المضادة حول النجوم النابضة. مع استمرار العلماء في استكشاف الألغاز المخبأة في أعماق الفضاء، تقربنا هذه الاكتشافات من فك رموز الطبيعة الغامضة للكون.

أسئلة وأجوبة

ما هو سديم الرياح النجم النابض؟

سديم رياح النجم النابض هو جسم سماوي يتكون من التفاعل بين النجم النابض (نجم نيوتروني دوار ممغنط للغاية) والوسط النجمي المحيط به. يُطلق النجم النابض نفاثات من المادة والمادة المضادة، مما يخلق سديم رياح النجم النابض أثناء تفاعلها مع البيئة.

كم تبعد MSH 15-52 عن الأرض؟

يقع سديم "MSH 15-52"، "اليد الكونية الشبحية"، على بعد حوالي 16,000 سنة ضوئية من الأرض.

ما هو مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)؟

يعد مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE) أحدث تلسكوب للأشعة السينية التابع لناسا. وهو مصمم لقياس استقطاب انبعاثات الأشعة السينية من مختلف المصادر الكونية، مما يوفر معلومات قيمة عن المجالات المغناطيسية في هذه المناطق.

هل تم العثور على مجالات مغناطيسية مماثلة في سدم الرياح النابضة الأخرى؟

نعم، اكتشف العلماء مجالات مغناطيسية مماثلة في سدم الرياح النابضة الأخرى مثل سديم "فيلا" و"كراب". يشير هذا الاكتشاف إلى أن هذه المجالات المغناطيسية قد تكون سمات شائعة في هذه الأنواع من الأجرام السماوية.

(المصدر: ناسا)