مشروع الكوكب الصغير اليومي التابع لناسا: ساعد في اكتشاف الكويكبات الجديدة وتتبعها

أنشأت وكالة ناسا مشروع Daily Minor Planet، وهو برنامج يسمح لعلماء الفلك ومراقبي السماء بالمساعدة في اكتشاف وتتبع الكويكبات. ومع توفر العديد من التلسكوبات الفضائية والأرضية تحت تصرفها، قطعت وكالة ناسا خطوات كبيرة في تحديد ودراسة هذه الصخور الفضائية القديمة.

وللمساعدة في هذا الجهد المستمر، تستفيد ناسا من مسح كاتالينا سكاي الذي تموله وكالة ناسا، ومقره في جامعة أريزونا. يلتقط هذا المسح ما يقرب من 1000 صورة لسماء الليل كل ليلة، مما يؤدي إلى كمية كبيرة من البيانات للتحليل. ومع ذلك، هناك نقص في الموظفين لدراسة هذه الصور بالتفصيل.

من خلال المشاركة في مشروع Daily Minor Planet، يمكن لأي شخص مهتم بعلم الفلك المساهمة في جهود تتبع الكويكبات التي تبذلها وكالة ناسا. بعد فحص الصورة، يحتاج المشاركون ببساطة إلى النقر على زر نعم أو لا لتحديد ما إذا كان هناك كويكب موجود. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تقديم التعليقات إذا لزم الأمر قبل الانتقال إلى الصورة التالية.

وفي تحديث حديث، كشفت وكالة ناسا عن معلومات حول اقتراب كويكب. ستقترب الصخرة الفضائية المحددة، الكويكب 2023 TG، من أقرب مسافة إلى الأرض في 6 أكتوبر. وخلال هذا اللقاء، ستصل إلى مسافة 691,000 ألف كيلومتر من سطح كوكبنا. ويسافر بسرعة ملحوظة تبلغ 26,006 كيلومترًا في الساعة، وهو أسرع من صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت.

ولحسن الحظ، أكدت وكالة ناسا أن الكويكب 2023 TG لا يشكل تهديدًا كبيرًا. وتشمل معايير تصنيف جرم سماوي كجسم يحتمل أن يكون خطيرا حجما يتجاوز 492 قدما ومسافة من الأرض أقرب إلى 7.5 مليون كيلومتر. ومع ذلك، يبلغ عرض هذا الكويكب 26 قدمًا فقط، أي ما يعادل حجم الحافلة.

وينتمي الكويكب 2023 TG إلى مجموعة أبولو من الكويكبات القريبة من الأرض، والتي تتميز بأن محاورها شبه الرئيسية أكبر من محور الأرض. تمت تسمية هذه الكويكبات على اسم كويكب أبولو عام 1862، وهو صخرة فضائية ضخمة اكتشفها كارل رينموث في الثلاثينيات.

وبمساعدة علماء الفلك ومراقبي السماء في جميع أنحاء العالم، تواصل ناسا توسيع معرفتها بالكويكبات وتعزيز فهمنا لهذه الأجرام السماوية الرائعة.

مصادر:

– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov/

– جامعة أريزونا : https://www.arizona.edu/