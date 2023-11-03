علماء يكشفون عن أول عينة على الإطلاق من كويكب بينو الذي يحتمل أن يكون خطيرًا

في حدث رائد، كشف المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان عن العرض العام لعينة تم جمعها من الكويكب بينو. يعتبر بينو، الذي تعرفه وكالة ناسا بأنه "جسم خطير محتمل"، كويكبًا يعتقد العلماء أنه يمكن أن يشكل تهديدًا للأرض. تم جمع العينة، التي يتراوح وزنها من 3.5 إلى 8.8 أوقية، بواسطة المركبة الفضائية OSIRIS-REx ويعتقد أنها تحتوي على بعض من أقدم سلائف الحياة.

وبعد رحلة ضخمة استمرت سبع سنوات وامتدت لمسافة 4 مليارات ميل، عادت كبسولة OSIRIS-REx بأمان إلى الأرض، حاملة العينة الثمينة بسرعة تصل إلى 27,000 ميل في الساعة. وهبطت الكبسولة في صحراء يوتا قبل نقلها إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن لتحليلها.

أعرب كيرك جونسون، مدير المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في سانت، عن سعادته بالمعرض، قائلاً: "إن مهمة OSIRIS-REx هي إنجاز علمي مذهل يعد بإلقاء الضوء على ما يجعل كوكبنا فريدًا. وبمساعدة شركائنا في وكالة ناسا، نحن فخورون بعرض إحدى هذه العينات المهمة للجمهور لأول مرة.

وبينما يلوح في الأفق الخطر المحتمل المتمثل في اصطدام بينو بالأرض في عام 2182، فإن العلماء مهتمون في المقام الأول بمحتوى العينة. وأوضح مدير ناسا، بيل نيلسون، أن "جزيئات الكربون والماء هي بالضبط العناصر التي أردنا العثور عليها. إنها عناصر حاسمة في تكوين كوكبنا، وسوف تساعدنا في تحديد أصول العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى الحياة.

بينو، المصنف على أنه كويكب من النوع B، غني بالكربون ومن المحتمل أن يكون موطنًا للجزيئات البدائية التي كانت موجودة أثناء ظهور الحياة على الأرض. في العام الماضي فقط، عثرت المركبة الفضائية Hayabusa2 التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية على قواعد نووية للحمض النووي الريبي (RNA) على الكويكب ريوجو. ويأمل العلماء أن تسفر عينة بينو عن المزيد من السلائف المحتملة لبيولوجيا الأرض.

ويرافق عرض سميثسونيان لعينة بينو كبسولة OSIRIS-REx المستردة وصاروخ Atlas V 411 الذي أطلق المهمة. وسيقوم الباحثون خلف الكواليس أيضًا بإجراء مزيد من التحليل لعينة أخرى بحثًا عن علامات إضافية لسلائف الحياة.

يمثل هذا الإنجاز الرائع علامة بارزة في فهمنا للكون وإمكانات الحياة خارج كوكبنا. توفر عينة بينو نافذة على المراحل الأولى من وجودنا وأصول العناصر الحاسمة الضرورية للحياة كما نعرفها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما أهمية عينة بينو؟

تعتبر عينة بينو حاسمة لأنها تحتوي على بعض من أقدم سلائف الحياة. ويعتقد العلماء أن دراسة هذه العينات يمكن أن تساعدنا في فهم أصول الحياة على الأرض.

2. كيف تم جمع عينة بينو؟

تم جمع العينة بواسطة المركبة الفضائية OSIRIS-REx، والتي استخدمت آلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس لالتقاط الحطام الصخري من سطح بينو. ثم قامت المركبة الفضائية بنقل العينة بأمان إلى الأرض.

3. ماذا سيفعل العلماء بعينة بينو؟

وسيقوم العلماء بتحليل العينة للبحث عن علامات سلائف الحياة والحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين كوكبنا. يمكن أن يوفر التحليل معلومات قيمة حول إمكانية الحياة خارج الأرض.

4. هل يشكل بينو تهديدًا للأرض؟

تم تصنيف بينو على أنه "جسم يحتمل أن يكون خطيرًا" من قبل وكالة ناسا لأن لديه فرصة بنسبة 1 في 2,700 للاصطدام بالأرض في عام 2182. ومع ذلك، فإن تركيز المهمة ينصب في المقام الأول على دراسة العينة وفهم تكوينها بدلاً من التركيز على تكوينها. التأثير المحتمل للكويكب.