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ناسا تكشف عن عينة كويكب من مهمة OSIRIS-REx

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 11، 2023
ناسا تكشف عن عينة كويكب من مهمة OSIRIS-REx

أعلنت وكالة ناسا عن نجاحها في تسليم الكويكب الترابي والحصى إلى الأرض من خلال مهمة OSIRIS-REx. وتهدف المهمة التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2016، إلى جمع عينات من الكويكب بينو القريب من الأرض. بعد الوصول إلى هدفها في ديسمبر 2018، حصلت OSIRIS-REx على عينة عن طريق الانقضاض والاستيلاء على المادة من سطح بينو في أكتوبر 2020. ثم بدأت المركبة الفضائية رحلتها إلى الأرض، وبلغت ذروتها بهبوط كبسولة العودة للمسبار في ولاية يوتا في 24 سبتمبر.

الشحنة القيمة موجودة الآن في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، حيث ستتم معالجتها وتنسيقها وتخزينها. وسيقوم العلماء من جميع أنحاء العالم بدراسة المادة لسنوات قادمة، على أمل الكشف عن رؤى حول الأيام الأولى للنظام الشمسي وأصول الحياة على الأرض. ويعتقد بعض الباحثين أن الكويكبات مثل بينو ربما تكون قد زرعت كوكبنا بجزيئات عضوية ضرورية لتطور الحياة.

لقد أسفرت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا بالفعل عن بعض النتائج المبكرة، والتي سيتم مشاركتها خلال البث عبر الإنترنت. وسيقدم الباحثون أيضًا نظرة فاحصة على العينة، بما في ذلك كميتها. في حين قدر فريق المهمة أن OSIRIS-REx جمعت حوالي 8.8 أوقية (250 جرامًا) من مادة بينو، سيتم الكشف عن الكمية النهائية خلال البث عبر الإنترنت. وستواصل المركبة الفضائية نفسها مهمتها الممتدة التي تسمى OSIRIS-APEX، حيث تسافر نحو كويكب آخر، أبوفيس، المقرر الوصول إليه في عام 2029.

تعد مهمة إعادة العينات الناجحة علامة فارقة لناسا وتمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في فهمنا للكويكبات ودورها المحتمل في أصول الحياة.

التعاريف:
- OSIRIS-REx: مهمة ناسا لإعادة عينات الكويكبات
– بينو: كويكب قريب من الأرض، هدف مهمة OSIRIS-REx
– أبوفيس: الكويكب الشهير الذي ستدرسه OSIRIS-REx في مهمة ممتدة

مصادر:
- ناسا

By غابرييل بوتا

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