العقبة غير المتوقعة: كفاح ناسا لفتح كبسولة العينة

حققت مهمة OSIRIS-REx الرائدة التابعة لناسا إنجازًا رائعًا من خلال الهبوط بنجاح على الكويكب بينو وجمع عينة؛ ومع ذلك، تضاءلت الإثارة عندما واجه العلماء انتكاسة غير متوقعة - حيث لم يتمكنوا من فتح الكبسولة التي تحتوي على العينات الثمينة.

تتميز الآلية المسؤولة عن جمع العينات، والمعروفة باسم TAGSAM (آلية الحصول على العينات باللمس والذهاب)، بذراع آلية مع جهاز يشبه اللوحة متصل في نهايته. يجمع هذا الجهاز الثرى، المادة السطحية، في حاويات جمع العينات عن طريق إطلاق غاز النيتروجين عند ملامسته للكويكب.

قام مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن مؤخرًا بتغيير نهجه لفتح رأس TAGSAM، الذي يحمل الجزء الأكبر من الصخور والغبار الذي تم جمعه في عام 2020. وعلى الرغم من المحاولات العديدة، ثبت أنه لا يمكن الوصول إلى اثنين من أدوات التثبيت الـ 35 الموجودة على رأس TAGSAM باستخدام الأدوات الحالية المعتمدة لـ استخدامها في صندوق قفازات البعثة.

ويكمن التحدي في القيود المفروضة على حجم أدوات الطاقم. يجب أن تتناسب جميع الأدوات مع صندوق قفازات مملوء بالنيتروجين لمنع تلوث العينات من الغلاف الجوي للأرض. في حين أن المشكلة قد تبدو تافهة، فإن استعارة مفتاح الربط ليس حلاً قابلاً للتطبيق.

يواجه الفريق الآن مهمة إما الوصول إلى العينات المحاصرة باستخدام أدواته المتاحة أو العثور على أدوات جديدة يمكن وضعها في صندوق القفازات دون المخاطرة بإتلاف العينات. وفي غضون ذلك، تمكنت ناسا من انتشال 70.3 جرامًا من الصخور والغبار، متجاوزة هدفها الأولي وهو 60 جرامًا، من داخل الكبسولة وخارجها.

وللتغلب على هذه العقبة، تخطط ناسا لتطوير وممارسة تقنية جديدة لإزالة أدوات التثبيت في الأسابيع المقبلة. وفي الوقت نفسه، سيواصلون تحليل ودراسة العينات التي تم استردادها بالفعل، والعمل على كشف أسرار بينو.

أسئلة وأجوبة:

Q: لماذا لا تستطيع ناسا فتح كبسولة العينة؟

A: لا يمكن إزالة اثنين من أدوات التثبيت الموجودة على رأس TAGSAM باستخدام الأدوات الحالية المعتمدة للاستخدام، مما يؤدي إلى بقاء العينات محاصرة.

Q: ما هو تاغسام؟

A: TAGSAM (آلية الحصول على العينات باللمس والذهاب) هي آلية ذات ذراع آلية تجمع العينات عن طريق إطلاق غاز النيتروجين لدفع الثرى إلى حاويات جمع العينات.

Q: ما هي كمية المواد التي استعادتها ناسا حتى الآن؟

A: استعادت ناسا 70.3 جرامًا من الصخور والغبار، متجاوزة هدفها الأولي وهو 60 جرامًا.