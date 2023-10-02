ناسا تؤجل مهمة Psyche لاستكشاف الكويكب الغني بالمعادن

أعلنت وكالة ناسا تأجيل مهمة Psyche التي تهدف إلى استكشاف الكويكب الغني بالمعادن الواقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. كان من المقرر إطلاق المهمة في الأصل في 5 أكتوبر، لكنها ستنطلق الآن في 12 أكتوبر. ويهدف التأخير إلى السماح لفريق ناسا باستكمال عمليات التحقق من المعلمات المستخدمة للتحكم في محركات غاز النيتروجين البارد للمركبة الفضائية. تعتبر أجهزة الدفع هذه ضرورية لمختلف جوانب المهمة، بما في ذلك توجيه المركبة الفضائية وإدارة الزخم.

تم تعديل معلمات الدفاعات بسبب توقعات درجة الحرارة المحدثة. ومن الأهمية بمكان التأكد من أن أجهزة الدفع تعمل ضمن حدود درجات الحرارة المحددة لوظائفها على المدى الطويل. تتضمن أنشطة التحقق إعادة تشغيل عمليات المحاكاة وضبط التعديلات حسب الحاجة. تم إجراء مراجعة لجاهزية الطيران في 28 سبتمبر لتقديم تحديثات حول حالة المهمة والتأكيد على الاستعداد للاستعدادات للإطلاق.

تقدم مهمة Psyche رؤى قيمة حول تكوين الكواكب. وبعد الإفلات من جاذبية الأرض، ستقوم المركبة الفضائية برحلة مدتها ست سنوات إلى الكويكب باستخدام الدفع الكهربائي الشمسي. يعمل هذا النظام على تسريع وطرد ذرات غاز الزينون المشحونة، مما يدفع المركبة الفضائية بلطف. يقدم الكويكب Psyche فرصة فريدة لاستكشاف جسم غني بالمعادن قد يكون من بقايا قلب الكوكب الصغير. بمجرد وصول المركبة الفضائية إلى Psyche، ستقضي حوالي 26 شهرًا في الدوران حول الكويكب، وتجمع الصور والبيانات للتحليل العلمي.

تحمل هذه المهمة وعدًا كبيرًا لفهم أصول وتكوين الكويكبات وتكوين الكواكب. ومن خلال دراسة Psyche، يأمل العلماء في كشف تاريخ وتكوين هذا الكويكب الغني بالمعادن، والذي يمكن أن يوفر معلومات قيمة عن أرضنا وتكوين الكواكب الصخرية الأخرى.

مصادر:

- ايانس. (اختصار الثاني). ناسا تؤجل مهمة استكشاف الكويكب المعدني Psyche لمدة أسبوع تم الاسترجاع من [URL]

- ناسا. (اختصار الثاني). النفس: رحلة إلى عالم معدني. تم الاسترجاع من [URL]