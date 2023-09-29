تقرير ناسا يكشف أن مدينة نيويورك تغرق تحت ثقلها

وفقاً لتقرير جديد لوكالة ناسا، فإن مدينة نيويورك تغرق تحت كتلة وزنها، حيث تشهد مناطق معينة معدلات غرق أسرع من غيرها. حدد باحثون من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وجامعة روتجرز المواقع الرئيسية في الأحياء الخمسة بالمدينة التي تغرق بمعدل أسرع من المتوسط ​​​​على مستوى المدينة البالغ 1.6 ملم سنويًا.

يعد مطار لاغوارديا وملعب آرثر آش من بين المناطق التي تبين أنها تغرق بشكل أسرع. ومن عام 2016 إلى عام 2023، كانت مدارج لاغوارديا تغرق بمعدل 3.7 ملم سنويًا، بينما كان ملعب آرثر آش يغرق بمعدل 4.6 ملم سنويًا. تم بناء هذه المناطق على مواقع دفن النفايات السابقة، وهو ما قد يفسر ارتفاع معدلات غرقها.

ويسلط التقرير الضوء أيضًا على التهديد المتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما يؤدي إلى تفاقم قضية الغرق في مدينة نيويورك. وقد واجهت المدينة بالفعل فيضانات ساحلية بسبب الأعاصير والعواصف، حيث تسببت العاصفة ساندي في أضرار جسيمة في عام 2012. ويؤكد الباحثون على التحدي المستمر المتمثل في حماية السكان والأصول الساحلية من أحداث الفيضانات هذه، خاصة مع التأثير الإضافي لارتفاع مستوى سطح البحر.

بالإضافة إلى استاد لاغوارديا وآرثر آش، فإن المناطق الأخرى في المدينة التي تغرق بشكل أسرع من المتوسط ​​تشمل النصف الجنوبي من جزيرة جفرنرز، وميدلاند وساوث بيتش في جزيرة ستاتن، وأرفيرن بجانب البحر في جنوب كوينز.

ويأتي هذا التقرير بعد أن وجدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن وزن مباني مدينة نيويورك، والذي يتجاوز 1.7 تريليون رطل، يتسبب في انحناء المدينة ببطء تحت ثقلها. ويثير غرق هذه المواقع الرئيسية مخاوف بشأن استقرار البنية التحتية للمدينة على المدى الطويل والحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة هذه المشكلة.

المصدر: تقرير ناسا، نيويورك بوست، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية