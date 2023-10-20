التيار النفاث الغامض لكوكب المشتري الذي اكتشفه تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا صورة لميزة غير معروفة سابقًا في الغلاف الجوي لكوكب المشتري. تكشف الصورة عن تيار نفاث عالي السرعة يمتد لأكثر من 3,000 ميل ويقع فوق الأسطح السحابية الرئيسية عند خط استواء المشتري.

أعرب المؤلف الرئيسي ريكاردو هويسو من جامعة إقليم الباسك في بلباو بإسبانيا عن دهشته من هذا الاكتشاف، قائلاً: "إن ما رأيناه دائمًا على أنه ضباب غير واضح في الغلاف الجوي لكوكب المشتري يبدو الآن كملامح واضحة يمكننا تتبعها جنبًا إلى جنب مع سرعة الكوكب. دوران."

يمثل التيار النفاث نظام طقس ديناميكي وسريع الحركة على كوكب المشتري. يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا جديدًا على الأجواء المعقدة والمتطورة باستمرار للعمالقة الغازية مثل كوكب المشتري.

توفر الصورة الملتقطة بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي تفاصيل مذهلة عن قمم السحب والشفق القطبي والحلقات الباهتة لكوكب المشتري. وهي جزء من دراسة أكبر أجرتها وكالة ناسا لفهم العمليات والميزات المعقدة لعملاق الغاز.

يضيف اكتشاف التيار النفاث إلى معرفتنا بديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب المشتري ويسلط الضوء على أهمية التلسكوبات المتقدمة مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي في كشف أسرار كوننا.

(المصدر: ناسا)

التعاريف:

– التيار النفاث: تيار هوائي ضيق وعالي السرعة يوجد في الغلاف الجوي للأرض، وغالباً ما يكون مسؤولاً عن أنماط الطقس وحركة الهواء.

– العملاق الغازي: كوكب كبير يتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم، مثل كوكب المشتري وزحل.

مصادر:

– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov/