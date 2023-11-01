رؤى جديدة حول "اليد الشبحية" الغامضة في الفضاء

أصدرت وكالة ناسا مؤخرًا صورًا آسرة تكشف عن "عظام" معقدة ليد شبحية في الفضاء، تم التقاطها بواسطة تلسكوبات الأشعة السينية القوية. ومع ذلك، خلافًا للاعتقاد السائد، فإن هذه العظام ليست هياكل هيكلية فعلية. بل إنها تمثل المجالات المغناطيسية المعقدة داخل مجال المادة النشطة والمادة المضادة المنبعثة من نجم منهار.

منذ حوالي 1,500 عام، انهار نجم ضخم على نفسه، مما أدى إلى تكوين نجم نيوتروني. تخلق النجوم النيوترونية، التي تتميز بمجالاتها المغناطيسية القوية أو النجوم النابضة، بيئة غير عادية لا يمكن تكرارها على كوكبنا. ومن بين هذه الظروف الفريدة ظهور نفاثات المادة والمادة المضادة والرياح الشديدة بشكل لا يصدق.

ومن خلال الاستفادة من البيانات التي تم جمعها من تلسكوبين، يتوقع علماء الفلك الحصول على رؤى أعمق حول العملية التي تقوم من خلالها النجوم النابضة بحقن الجسيمات في الفضاء. ويُظهر أحد سديم الرياح النابض على وجه الخصوص، والذي يُدعى MSH 15-52، تشابهًا مذهلاً مع شكل يد الإنسان. وقد سمح هذا الاكتشاف الرائع لوكالة ناسا ببناء أول خريطة للمجال المغناطيسي على الإطلاق والتي تحدد بنية هذا السديم.

وقد دفع تحليل البيانات المجمعة العلماء إلى افتراض أن الجسيمات الموجودة داخل السديم تتلقى دفعة نشطة من المناطق المضطربة القريبة من قاعدة راحة اليد. وبعد ذلك، تهاجر نحو الرسغ والأصابع والإبهام، حيث تكون المجالات المغناطيسية موحدة نسبيًا.

تم نشر الاكتشافات المستمدة من هذا البحث في مجلة الفيزياء الفلكية، مما يمثل علامة فارقة مهمة في فهمنا للتفاعل المعقد بين النجوم النابضة والمجالات المغناطيسية والجسيمات النشطة التي تولدها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي النجوم النابضة؟

النجوم النابضة هي نجوم نيوترونية ممغنطة للغاية، ودوارة، تنبعث منها حزم من الإشعاع الكهرومغناطيسي.

ما هي النجوم النيوترونية؟

النجوم النيوترونية عبارة عن بقايا نجمية كثيفة بشكل لا يصدق تتشكل نتيجة الانهيار الكارثي لنجم ضخم.

ما هي المجالات المغناطيسية؟

المجالات المغناطيسية هي مناطق في الفضاء حيث تؤثر القوى المغناطيسية على الأجسام التي تمتلك خصائص مغناطيسية. أنها تلعب دورا حاسما في تشكيل مختلف الظواهر الفيزيائية الفلكية.

(المصادر: [أدخل عناوين URL للمصدر إذا كانت متوفرة])