يلتقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورًا مذهلة للمجرات

شارك تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا مؤخرًا صورًا تحبس الأنفاس للعديد من المجرات، مما يوفر للعلماء والمتحمسين نظرة فاحصة على عجائب كوننا.

إحدى المجرات المميزة هي NGC 6951، وهي مجرة ​​حلزونية متوسطة تقع على بعد 78 مليون سنة ضوئية في كوكبة سيفيوس. تكشف الصورة عن أذرع حلزونية زرقاء نابضة بالحياة تغلف المركز الأبيض المشع للمجرة.

وفي صورة أخرى، يسلط NGC 685 الضوء على خلفية من النجوم المتلألئة بشكل خافت. تعرض هذه المجرة الحلزونية المضلعة شريطها المركزي اللامع وأذرعها المنحنية. تقع NGC 58 على بعد حوالي 685 مليون سنة ضوئية في كوكبة أريدانوس، ويمكن رؤيتها من نصف الكرة الجنوبي في أوقات محددة من السنة.

وبالانتقال إلى NGC 5068، تركز الصورة التي التقطها هابل على الشريط المركزي اللامع للمجرة، والذي يتميز بوفرة النجوم الناضجة. تقع هذه المجرة الحلزونية على بعد حوالي 20 مليون سنة ضوئية في كوكبة العذراء، وتظهر أيضًا العديد من مناطق تشكل النجوم والغبار بين النجوم.

تظهر صورة أخرى بواسطة هابل NGC 1087، وهي مجرة ​​حلزونية قضيبية يمتد قطرها إلى 87,000 سنة ضوئية. تقع NGC 80 على بعد 1087 مليون سنة ضوئية من الأرض، وتكشف عن عظمتها في الضوء فوق البنفسجي والمرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة.

وأخيرًا، يعرض تلسكوب هابل الفضائي منظرًا شاملاً للمجرة العدسية NGC 612. تلتقط الصورة خطًا مذهلاً من اللون البرتقالي والأزرق مع إمكانات هابل المرئية والأشعة تحت الحمراء. تقع NGC 400 على بعد حوالي 612 مليون سنة ضوئية من الأرض، وتبلغ كتلتها حوالي 1.1 تريليون مرة كتلة شمسنا.

هذه الصور المذهلة لا تأسر خيالنا فحسب، بل توفر أيضًا رؤى قيمة للبحث العلمي، مما يعزز فهمنا لاتساع الكون.

التعاريف:

- المجرة الحلزونية المتوسطة: نوع من المجرات يتميز بوجود حلزونات مضلعة وغير مضلعة.

– المجرة الحلزونية القطبية: مجرة ​​حلزونية ذات هيكل على شكل شريط في منطقتها الوسطى.

– منطقة تشكل النجوم: منطقة داخل المجرة تتشكل فيها النجوم بشكل نشط.

- الغبار البينجمي: جسيمات صغيرة من المادة الصلبة توجد بين النجوم في المجرة.

مصادر:

- تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا