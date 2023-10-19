صورة جديدة من وكالة ناسا تظهر كسوف الشمس الحلقي فوق أمريكا الشمالية

تُظهر صورة حديثة أصدرتها وكالة ناسا اللحظة المذهلة التي شهد فيها ملايين الأمريكيين كسوفًا حلقيًا للشمس في 14 أكتوبر. تُظهر الصورة، التي تم التقاطها بواسطة مصور EPIC التابع لناسا على متن مرصد مناخ الفضاء العميق، الأرض مظلمة أثناء مرور القمر أمام الشمس.

ويحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يعبر ظل القمر الأرض، مما يخلق تأثير "حلقة النار" لمن هم في المكان المناسب في الوقت المناسب. كان هذا الكسوف على وجه التحديد مهمًا لأنه عبر الولايات المتحدة، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2012.

تم التقاط الصورة من نقطة تبعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، بين الشمس وكوكبنا. وهذا المنظور يجعل القمر يبدو أصغر في السماء مما هو عليه في الواقع. بدأ مسار الكسوف في ولاية أوريغون وانتقل إلى الجنوب الشرقي، مع إمكانية الرؤية في أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس وأجزاء من كاليفورنيا وأيداهو وكولورادو وأريزونا.

حدث ظل الكسوف الكامل في الساعة 11:58 صباحًا بالتوقيت الصيفي المركزي ولا يمكن رؤيته إلا من قبل أولئك الذين يستخدمون النظارات المناسبة. من المهم حماية عينيك عند مشاهدة كسوف الشمس لتجنب الضرر.

في حين أنه من المقرر حدوث الكسوف الحلقي التالي المقرر في الولايات المتحدة في 21 يونيو 2039، فإن كسوف الشمس الكلي سوف يظلم السماء من تكساس إلى ماين في 8 أبريل 2024. ترقب هذه الأحداث السماوية المذهلة!

مصادر:

- مصور EPIC التابع لناسا على متن مرصد مناخ الفضاء السحيق

- محرر ناشيونال جيوغرافيك وخبير الفضاء آلي يانغ

- أنجليكا ستابيلي من فوكس نيوز ديجيتال

– فوكس نيوز لايف ستايل

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