نظرة فاحصة على بقايا ظاهرة سماوية

كشفت وكالة ناسا عن صور جديدة آسرة لحدث سماوي وقع قبل حوالي 1,500 عام، وهو نجم ضخم في مجرتنا نفد وقوده النووي وانهار على نفسه. ونشرت وكالة الفضاء هذه الصور، إلى جانب دراسة رائدة، تلقي الضوء على الديناميكيات المحيطة ببقايا النجم الميت.

وقد لعب مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)، وهو أحدث تلسكوب تابع لناسا، دورًا محوريًا في التقاط هذه الصور المذهلة. خصص التلسكوب 17 يومًا قياسيًا لمراقبة رياح النجم النابض، مما يمثل أطول مدة ركز فيها على جسم واحد منذ إطلاقه. تم اكتشاف النجم النابض، المعروف باسم PSR B1509-58، لأول مرة بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا في عام 2001، وقدرت المسافة بينه وبين الأرض بحوالي 16,000 سنة ضوئية.

ومن خلال التحليل الدقيق للبيانات التي تم جمعها خلال هذه المراقبة الممتدة، تمكن العلماء من الحصول على رؤى قيمة حول سلوك المادة المحيطة بالنجم الهالك. وأشار المؤلف الرئيسي للدراسة، روجر روماني من جامعة ستانفورد، إلى أن بيانات IXPE قدمت أول خريطة على الإطلاق للمجال المغناطيسي في هذه "اليد" السماوية. لقد رسم تشبيهًا مقنعًا لتوضيح هذا الاكتشاف: "إن الجسيمات المشحونة التي تنتج الأشعة السينية تنتقل عبر المجال المغناطيسي، وتحدد الشكل الأساسي للسديم، مثلما تفعل العظام في يد الإنسان".

علاوة على ذلك، كشف التلسكوب عن أنماط متشابهة بشكل لافت للنظر في رياح النجوم النابضة المتنوعة، مما يشير إلى أن هذه الأنماط قد تكون سائدة في هذه الظاهرة الكونية. إن الآثار المترتبة على هذه النتائج كبيرة وتفتح الباب لمزيد من البحث في طبيعة النجوم الميتة وسلوك المادة في الكون.

الأسئلة المتكررة

1. ما هي رياح النجم النابض؟

تشير رياح النجم النابض إلى الجسيمات سريعة الحركة وعالية الطاقة المنبعثة من النجم النابض، وهو نجم نيوتروني دوار ممغنط للغاية.

2. كيف يعمل مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية؟

يستخدم تلسكوب IXPE قياس الاستقطاب، وهي تقنية تقيس استقطاب الأشعة السينية، لدراسة الأجرام السماوية وجمع البيانات حول مجالاتها المغناطيسية.

3. ماذا يمكننا أن نتعلم من دراسة النجوم الميتة؟

يمكن أن توفر دراسة النجوم الميتة رؤى قيمة حول دورة حياة النجوم، وديناميكيات المادة في الفضاء، والعمليات التي تشكل المجرات.

4. ما هي الآثار المترتبة على اكتشاف IXPE لأنماط مماثلة في رياح النجوم النابضة المختلفة؟

يشير اكتشاف أنماط مماثلة في رياح النجوم النابضة المختلفة إلى أن هذه الأنماط قد تكون شائعة في جميع أنحاء الكون. يمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى فهم أفضل للآليات الأساسية التي تعمل في هذه الظواهر السماوية.