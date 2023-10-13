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عينة OSIRIS-REx التابعة لناسا للكويكب بينو تكشف عن أدلة على وجود وحدات أساسية للحياة

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 13، 2023
عينة OSIRIS-REx التابعة لناسا للكويكب بينو تكشف عن أدلة على وجود وحدات أساسية للحياة

قامت سفينة الفضاء OSIRIS-REx التابعة لناسا مؤخرًا بتسليم عينة من التراب من كويكب بينو، وكان العلماء يدرسونها لجمع معلومات حول ولادة النظام الشمسي وإمكانية الحياة على الأرض. وبعد بضعة أسابيع فقط من التحليل، وجد الباحثون بالفعل مؤشرات على العناصر الأساسية للحياة.

الصخور السوداء في العينة غنية بالكربون، وهناك أدلة على وجود مياه محاصرة في المعادن. استخدم العلماء مجموعة من الأدوات، بما في ذلك المجهر الإلكتروني الماسح، والأشعة تحت الحمراء، وحيود الأشعة السينية، وتحليل العناصر الكيميائية، للحصول على رؤى أولية حول تكوين الثرى، أو الأوساخ الصخرية، من بينو. وقد ركزوا على المواد الموجودة في جهاز التجميع والعلبة، حيث لم يتم فتح الجزء الداخلي للعلبة بعد.

تشير النتائج الأولية من نموذج حاسوبي ثلاثي الأبعاد لجسيم واحد إلى وجود كمية كبيرة من الكربون ودليل على وجود الماء، على الرغم من أن الماء ليس في صورة سائلة ولكنه محصور في المعادن. تبدو العينة نفسها سوداء وصخرية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الوفرة العالية للكربون ووجود المغنتيت، وهو معدن شائع موجود على الأرض.

ومن الآن فصاعدا، لدى العلماء 12 فرضية رئيسية حول العينة، والتي يهدفون إلى مزيد من التحليل والتفسير. سيسلط هذا التحليل الضوء على وجود المركبات العضوية الضرورية للحياة ويقدم نظرة ثاقبة لتاريخ النظام الشمسي. سيتم إرسال أجزاء من الثرى إلى مؤسسات أخرى بينما سيتم الحفاظ على معظمها للبحث المستقبلي، مما يسمح للأجيال القادمة من العلماء بإجراء المزيد من الاكتشافات.

على الرغم من أن هذه النتائج الأولية هي مجرد البداية، وهناك الكثير لنتعلمه في الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة، فإن فريق OSIRIS-REx متفائل بأن العينة تحمل وعدًا باكتشافات مذهلة.

المصادر: ناسا، إنسايدر

By غابرييل بوتا

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