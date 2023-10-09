استكشاف الكويكب أبوفيس: مهمة OSIRIS-APEX التابعة لناسا

أعادت وكالة ناسا وجامعة أريزونا توجيه مركبتهما الفضائية OSIRIS-REx لدراسة الكويكب أبوفيس في مهمة موسعة. أبوفيس، الذي سمي على اسم إله الشر المصري، أثار القلق ذات مرة عندما اكتشف علماء الفلك أنه من المحتمل أن يصطدم بالأرض في عام 2029. ومع ذلك، تشير التوقعات الأخيرة إلى أن مثل هذا التأثير غير مرجح إلى حد كبير.

وفي 13 أبريل 2029، سيمر أبوفيس بالقرب من الأرض على مسافة قريبة، ويمكن رؤيته بالمنظار من شرق المحيط الأطلسي. ومن خلال الاستفادة من هذا التحليق، تم تحويل مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا إلى OSIRIS-APEX، مع التركيز على دراسة أبوفيس بالتفصيل.

كانت المهمة الأصلية لـ OSIRIS-REx هي جمع عينات من الكويكب بينو وإعادتها إلى الأرض. ومع تخزين عيناتها بأمان في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا، أصبحت المركبة الفضائية الآن مجهزة للدوران حول أبوفيس وتنفيذ عمليات الاقتراب. على الرغم من أن جمع العينات لم يعد ممكنًا، إلا أن المهمة تهدف إلى دراسة تضاريس أبوفيس وملاحظة أي تغييرات محتملة في مساره بسبب اقترابه الوثيق من الأرض.

سيوفر النهج القريب لعام 2029 فرصة فريدة للاستكشاف والاكتشاف العلمي. حدد فريق ديناميكيات رحلة المركبة الفضائية الموقع الدقيق في مجال جاذبية الأرض حيث يمكن مناورة OSIRIS-APEX للالتقاء مع أبوفيس. ستسمح مناورة مساعدة الجاذبية هذه للمركبة الفضائية بدراسة الكويكب على مقربة منه.

وفي حين أن الأرض لن تتأثر باقتراب أبوفيس القريب، فإن قوة المد والجزر لكوكبنا قد تؤدي إلى عمليات جيولوجية على الكويكب نفسه، مثل الانهيارات الأرضية. علاوة على ذلك، يمكن أن يغير التحليق مدار أبوفيس حول الشمس، مما يؤدي إلى إعادة تصنيفه من مجموعة أتون إلى مجموعة أبولو من الكويكبات.

باختصار، تقدم مهمة OSIRIS-APEX التابعة لناسا فرصة فريدة لدراسة الكويكب أبوفيس خلال اقترابه الوثيق في عام 2029. ومن خلال مراقبة تضاريسه والتغيرات المحتملة في مساره، يأمل العلماء في الحصول على رؤى جديدة حول طبيعة وسلوك الكويكبات القريبة من الأرض.

مصادر:

- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

– مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض