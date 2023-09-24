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تم تسليم عينة الكويكب بنجاح إلى الأرض بواسطة كبسولة الفضاء التابعة لناسا

Byروبرت أندرو

سبتمبر 24، 2023
تم تسليم عينة الكويكب بنجاح إلى الأرض بواسطة كبسولة الفضاء التابعة لناسا

نجحت كبسولة فضائية تابعة لوكالة ناسا تحمل أكبر عينة من التربة تم جمعها على الإطلاق من سطح كويكب في العودة إلى الأرض. هبطت الكبسولة، وهي جزء من مهمة OSIRIS-REx، بالمظلة في صحراء يوتا بعد إطلاقها من المركبة الفضائية الآلية. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إرجاع عينة كويكب إلى الأرض لتحليلها، وهذه العينة هي الأكبر حتى الآن.

تم جمع العينة قبل ثلاث سنوات من بينو، وهو كويكب صغير غني بالكربون. ويصنف بينو على أنه "جسم قريب من الأرض" نظرا لقربه من كوكبنا. إنها ذات أهمية خاصة للعلماء لأن كيمياءها ومعادنها ظلت دون تغيير نسبيًا منذ تكوينها قبل 4.5 مليار سنة. قد يحتوي الكويكب على جزيئات عضوية يمكن أن توفر معلومات قيمة عن أصول الحياة.

وأمضت المركبة الفضائية OSIRIS-REx، التي انطلقت في عام 2016، ما يقرب من عامين في مدار بينو قبل جمع العينة في أكتوبر 2020. وبعد مغادرة الكويكب في مايو 2021، سافرت المركبة الفضائية مسافة 1.9 مليار كيلومتر عائدة إلى الأرض. وعند هبوطها، وصلت الكبسولة إلى درجة حرارة 2800 درجة مئوية قبل أن تبطئ المظلات سرعتها، مما يسمح بهبوط لطيف في صحراء يوتا.

وسيتم فحص العينة، التي يقدر حجمها بحوالي 250 جرامًا، في "غرفة نظيفة" في ميدان الاختبار والتدريب في يوتا قبل نقلها إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. ومن هناك، سيتم توزيعه على العلماء في المختبرات حول العالم لمزيد من التحليل.

بعد أن أكملت المركبة الفضائية OSIRIS-REx مهمتها بنجاح مع بينو، تستعد الآن لاستكشاف كويكب آخر قريب من الأرض يسمى أبوفيس.

By روبرت أندرو

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