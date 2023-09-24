كبسولة ناسا تستعد للهبوط في صحراء يوتا وتحمل أكبر عينات الكويكبات التي تم جمعها على الإطلاق

ومن المقرر أن تهبط كبسولة تابعة لوكالة ناسا في صحراء يوتا، الأحد، حاملة معها أكبر عينات الكويكبات التي تم جمعها على الإطلاق. وهبط مسبار أوزوريس-ريكس، الذي انطلق عام 2016، على الكويكب بينو وجمع ما يقرب من تسعة أوقيات من الغبار من سطحه. ويتطلع العلماء إلى دراسة العينة من أجل الحصول على فهم أفضل لتكوين نظامنا الشمسي وكيف أصبحت الأرض صالحة للسكن. ستوفر العينة أيضًا نظرة ثاقبة لأنواع الكويكبات التي يمكن أن تشكل تهديدًا للأرض.

ووصف مدير وكالة ناسا بيل نيلسون عودة العينة بأنها "تاريخية" ويمكن مقارنتها بصخور قمر أبولو التي عادت إلى الأرض. وستتضمن عودة الكبسولة مناورة خطيرة تتمثل في هبوط ناري عبر الغلاف الجوي للأرض. ستقوم الكبسولة بإبطاء هبوطها باستخدام مظلتين، مع احتمال "الهبوط الصعب" إذا فشلت في النشر بشكل صحيح. وفي حالة نجاحها، سيتم نقل العينة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، تكساس.

وينتظر المجتمع العلمي بفارغ الصبر نتائج التحليل على العينة، والتي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي يوم 11 أكتوبر. وسيتم الاحتفاظ بأغلبية العينة للدراسة المستقبلية، في حين سيتم استخدام جزء منها لإجراء تجارب فورية. وسيتم أيضًا إرسال بعض العينات إلى اليابان وكندا، اللتين شاركتا في المهمة.

تعد دراسة الكويكبات أمرًا بالغ الأهمية لفهم تكوين النظام الشمسي وتطوره. ويعتقد العلماء أن الكويكبات أوصلت مواد عضوية وربما مياهًا إلى الأرض، مما ساهم في تطور الحياة. يعتبر بينو، على وجه الخصوص، موضع اهتمام بسبب تركيبته الغنية بالكربون ووجود جزيئات الماء الموجودة في المعادن. قد يكون فهم تكوين بينو مهمًا أيضًا للمحاولات المستقبلية للتخفيف من خطر اصطدام كويكب بالأرض.

المصادر: إن بي آر، Space.com