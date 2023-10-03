ناسا تخطط لمهمة للكشف عن إشارات الراديو الخافتة من الجانب البعيد للقمر

تخطط وكالة ناسا لإطلاق مهمة في عام 2024 لوضع مركبة فضائية صغيرة على الجانب البعيد من القمر من أجل اكتشاف الإشارات الراديوية الخافتة من الماضي البعيد للكون. تهدف المهمة، التي تسمى ليلة التجربة الكهرومغناطيسية لسطح القمر (LuSEE-Night)، إلى وضع تلسكوب راديوي على الجانب البعيد من القمر لمراقبة الكون دون تدخل إشارات الراديو والتلفزيون والهاتف المحمول الخاصة بالأرض.

الجانب البعيد للقمر محمي بشكل دائم من التلوث الضوضائي الكهرومغناطيسي للأرض، مما يجعله موقعًا مثاليًا للتلسكوب الراديوي. وسيكون التلسكوب، الذي يتكون من أربعة هوائيات مرتبة بشكل متقاطع فوق منصة دوارة، قادرًا على البحث عن موجات الراديو بأطوال موجية يصعب اكتشافها من الأرض. وهي مهتمة بشكل خاص بالتقاط إشارات من العصور المظلمة، وهي الفترة التي كان فيها الكون المبكر يبرد بدرجة كافية للسماح بتكوين ذرات الهيدروجين، ولكن قبل تكوين النجوم والمجرات الأولى.

وستعتمد مهمة LuSEE-Night على أقمار الاتصالات التي تدور حول القمر لنقل المعلومات إلى الأرض، حيث ستكون خارج نطاق الاتصالات. وسيحتاج أيضًا إلى إعادة شحن بطارياته خلال الأيام القمرية، التي تستمر لمدة أسبوعين، حتى يتمكن من العمل خلال الليالي الطويلة بنفس القدر. ومن المتوقع أن تستمر المهمة لمدة 18 شهرًا، وتعتبر بمثابة إثبات لمفهوم المهام الأكبر حجمًا في المستقبل.

مصادر:

- روابط مسار التنقل لأخبار العالم، رابط مسار التنقل لأخبار العالم، البريد الوطني