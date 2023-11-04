إحداث ثورة في استكشاف الفضاء: قوة نظام الدفع الكهربائي المتقدم (AEPS)

حققت وكالة ناسا وشركة الطيران Aerojet Rocketdyne مؤخرًا إنجازًا مهمًا في استكشاف الفضاء. اجتاز نظام الدفع الكهربائي المتقدم (AEPS) اختبارات التأهيل بنجاح، مما عزز مكانته كأقوى محرك دفع كهربائي يتم إنتاجه حاليًا.

يستخدم AEPS غاز الزينون المتأين كوقود دافع، مما يوفر ميزة واضحة على الدفع الكيميائي التقليدي. بقدرة 12 كيلووات، يتمتع نظام AEPS بالقدرة على تشغيل أكثر من 1,330 مصباح إضاءة LED. تفتح هذه القدرة المتزايدة على الطاقة إمكانيات لا حدود لها للمهام الفضائية المستقبلية، مما يسمح للمركبات الفضائية بالسفر لمسافات أبعد وأسرع.

أحد الجوانب الرائعة لنظام AEPS هو مدى اختلافه عن أنظمة الدفع التقليدية. بدلاً من الاعتماد على الطاقة المباشرة للوقود السائل، يستخدم نظام AEPS الدفع الأيوني، مما يؤدي إلى ظهور عمود عادم أزرق مميز. على الرغم من أنه قد لا يوفر دفعات فورية من الطاقة، إلا أن النظام يوفر فترات أطول بكثير وكفاءة متزايدة، مما يجعله مثاليًا للمهام الفضائية الممتدة.

من المقرر أن تستفيد محطة Gateway الفضائية القادمة التابعة لناسا من تكامل AEPS. سيتم تركيب ثلاثة محركات دفع AEPS على عنصر الطاقة والدفع بالمحطة، مما يمكّن المحطة من الحفاظ على مدارها حول القمر، وإنشاء اتصالات عالية السرعة مع الأرض، وتزويد المحطة الاستيطانية بأكملها بالطاقة. ستلعب البوابة، المقرر إطلاقها في عام 2025، دورًا حيويًا في مهمات أرتميس التابعة لناسا إلى القطب الجنوبي للقمر.

في حين أن AEPS مصمم حاليًا لتلبية متطلبات Gateway المحددة، فإن تعدد استخداماته يشير إلى تطبيقات محتملة لمهمات الفضاء السحيق في المستقبل. من المهم أن نلاحظ أن AEPS يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في تكنولوجيا الدفع الكهربائي، لكنه ليس الخيار الوحيد المتاح. يوفر الدفع الكهربائي النووي (NEP)، الذي يستخدم مفاعلًا نوويًا لتوليد الدفع، بديلاً للأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية مثل AEPS.

لدى وكالة ناسا سجل حافل في استخدام الدفع الكهربائي في مهمات الفضاء السحيق، حيث كانت مهمة داون إلى سيريس وفيستا أول من استخدم نظام الدفع الأيوني. ومؤخرًا، تستخدم مهمة Psyche، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2021، الدفع الكهربائي الشمسي في رحلتها لاستكشاف الكويكب 16 Psyche، الذي يغطي مسافة مذهلة تبلغ 3.6 مليار كيلومتر.

يجلب التأهيل الناجح لـ AEPS تفاؤلًا متجددًا بمستقبل أنظمة الدفع الكهربائي. مع استمرار التقدم في التكنولوجيا، تتمتع حلول مثل AEPS بالقدرة على دفع البشرية إلى أبعد من الكون، وفتح حدود علمية جديدة وتمهيد الطريق لاكتشافات غير عادية.

أسئلة وأجوبة

كيف يعمل نظام الدفع الكهربائي المتقدم (AEPS)؟

يستخدم AEPS غاز الزينون المتأين كوقود دافع، والذي يتم تسريعه من خلال مجال كهربائي لتوليد الدفع. توفر طريقة الدفع الأيوني هذه كفاءة أكبر وفترات أطول مقارنة بالدفع الكيميائي التقليدي.

ما هو الغرض من AEPS في محطة ناسا الفضائية؟

سيتم تركيب AEPS على عنصر الطاقة والدفع الخاص بالبوابة للمساعدة في الحفاظ على مدار المحطة حول القمر، وإنشاء اتصالات مع الأرض، وتوفير الطاقة للموقع الاستيطاني بأكمله.

متى سيتم إطلاق محطة "جيتواي" الفضائية التابعة لناسا؟

من المتوقع إطلاق البوابة في عام 2025. وستكون بمثابة جزء مهم من مهمات أرتميس التابعة لناسا إلى القطب الجنوبي للقمر.

ما هي تقنيات الدفع الكهربائية الأخرى المتاحة؟

بالإضافة إلى أنظمة الدفع الكهربائية الشمسية مثل AEPS، يعد الدفع الكهربائي النووي (NEP) بديلاً يستخدم مفاعلًا نوويًا لتوليد الدفع. كلا الخيارين لهما فوائد وتطبيقات فريدة في استكشاف الفضاء.

هل تم استخدام الدفع الكهربائي في مهمات الفضاء السحيق السابقة؟

نعم، كانت مهمة Dawn التابعة لناسا إلى سيريس وفيستا أول من استخدم نظام الدفع الأيوني. وتستخدم مهمة Psyche، التي تم إطلاقها في عام 2021، الدفع الكهربائي الشمسي أيضًا في رحلتها إلى الكويكب 16 Psyche.