سر الكواكب الخارجية متوسطة الحجم المفقودة: وجهات نظر جديدة وتفسيرات محتملة

كان علماء الفلك يدرسون الكواكب الخارجية باستخدام التلسكوبات الكبيرة، وقد توصلوا إلى اكتشاف مثير للاهتمام: وهو غياب كبير للكواكب الخارجية متوسطة الحجم في الفضاء. في حين أن هناك حاليًا أكثر من 5,500 كوكب خارجي مؤكد، مع وجود آلاف أخرى قيد المراجعة، يعتقد علماء الفلك أنه يجب أن يكون هناك العديد من تريليونات الكواكب في الكون. تقع هذه المجموعة المفقودة من الكواكب الخارجية بين الكواكب الأرضية الفائقة، التي يصل حجمها إلى 1.75 مرة حجم الأرض، ونبتون الصغيرة، التي يبلغ حجمها ضعف حجم الأرض إلى أربعة أضعاف.

أصبح غياب الكواكب الخارجية متوسطة الحجم مؤخرًا محور دراسة نشرت في المجلة الفلكية. وقام فريق البحث، بقيادة جيسي كريستيانسن، عالمة الأبحاث في مركز معالجة وتحليل الأشعة تحت الحمراء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بفحص مجموعتين من النجوم في درب التبانة باستخدام بيانات من تلسكوب كيبلر الفضائي التابع لناسا. قدمت هذه العناقيد النجمية، المعروفة باسم برايسيبي وهياديس، معلومات قيمة حول فجوة الحجم الغريبة التي لوحظت في فئة الكواكب الخارجية متوسطة الحجم.

اقترح الفريق تفسيرين محتملين لهذه الفجوة. أولاً، يقترحون أن بعض كواكب نبتون الصغيرة يمكن أن تتقلص بمرور الوقت. إذا كان الكوكب يفتقر إلى ما يكفي من الكتلة وقوة الجاذبية، فقد يفقد غلافه الجوي تدريجيًا بسبب الإشعاع المنبعث من قلبه، مما يؤدي إلى تقلصه إلى حجم الأرض العملاقة. من المحتمل أن تحدث هذه العملية بعد حوالي مليار سنة من عمر الكوكب.

وبدلاً من ذلك، يقترح الباحثون تأثير التبخر الضوئي. تحدث هذه الظاهرة خلال أول 100 مليون سنة من عمر الكوكب عندما ينفجر غلافه الجوي بعيدًا عن الإشعاع الصادر من نجمه المضيف. يمكن تشبيه ذلك بتوجيه مجفف الشعر نحو مكعب ثلج. ويميل الفريق نحو التفسير الأول، حيث يقدر عمر الأنظمة النجمية المرصودة بـ 600 إلى 800 مليون سنة، وإذا كان التبخر الضوئي هو السبب، فمن المحتمل أن يكون قد حدث قبل ذلك بكثير.

لكشف لغز الكواكب الخارجية متوسطة الحجم المفقودة بشكل قاطع، سيكون من الضروري إجراء المزيد من الدراسات والملاحظات. سيحتاج العلماء إلى إجراء أبحاث متابعة للتحقق من صحة أو دحض نتائج هذه الدراسة وإلقاء الضوء على الطبيعة الحقيقية للفجوة في الحجم بين سكان الكواكب الخارجية متوسطة الحجم.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الكواكب الخارجية؟



ج: الكواكب الخارجية هي كواكب تدور حول نجوم غير الشمس.

س: ما هي فجوة الحجم في الكواكب الخارجية متوسطة الحجم؟



ج: تشير فجوة الحجم إلى عدم وجود كواكب خارجية يبلغ حجمها حوالي 1.5 إلى 2 ضعف حجم الأرض، وتقع بين الكواكب الأرضية الفائقة وكواكب نبتون الصغيرة.

س: ما هي كواكب الأرض الفائقة ونبتون الصغيرة؟



ج: الكواكب الأرضية الفائقة هي كواكب خارجية يصل حجمها إلى 1.75 مرة حجم الأرض، في حين أن حجم كوكب نبتون الصغير يبلغ ضعف حجم الأرض إلى أربعة أضعاف.

س: ما هي التفسيرات المحتملة للكواكب الخارجية متوسطة الحجم المفقودة؟



ج: الفرضيتان الرئيسيتان هما أن بعض كواكب نبتون الصغيرة تتقلص بمرور الوقت بسبب فقدان غلافها الجوي، أو أن التبخر الضوئي، حيث ينفجر الغلاف الجوي للكوكب بفعل إشعاع نجمه المضيف، يلعب دورًا.

س: ما هي الأبحاث الإضافية اللازمة لفهم فجوة الحجم؟



ج: هناك حاجة لدراسات وملاحظات إضافية للتحقق من صحة نتائج هذا البحث وتقديم المزيد من الأفكار حول الكواكب الخارجية متوسطة الحجم المفقودة.