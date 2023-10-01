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ناسا تنشر صورًا لم تُعرض من قبل لقمر زحل

Byروبرت أندرو

أكتوبر 1، 2023
ناسا تنشر صورًا لم تُعرض من قبل لقمر زحل

شاركت وكالة ناسا صورًا جديدة لأحد أقمار كوكب زحل، بان، تقارن ميزاته الفريدة بأطباق الطعام المتنوعة. تم التقاط الصور بواسطة المركبة الفضائية كاسيني وتكشف عن القمر بتفاصيل غير مسبوقة. الحافة المحيطة بخط استواء بان تعطيه شكل "زلابية" مميز، مشابه لقمر آخر يسمى أطلس. يدور عموم حول زحل من داخل فجوة في إحدى حلقات الكوكب ويكمل مداره كل 13.8 ساعة على ارتفاع 83,000 ميل.

تصور الصور منظورين مختلفين لبان، حيث يبدو أحدهما من الأعلى والآخر من الأسفل. حدث هذا الاختلاف في الزوايا عندما مرت المركبة الفضائية كاسيني على بعد 15,300 ميل من القمر، مما يمثل أقرب لقاء للمركبة مع بان.

تم اكتشاف Pan لأول مرة بواسطة MR Showalter، الذي استخدم الصور التي التقطتها المركبة الفضائية Voyager 2. ومن المعروف حاليا أن زحل لديه 145 قمرا، حسب اعتراف الاتحاد الفلكي الدولي. وفي شهر مايو من هذا العام، اكتشف فريق من العلماء بقيادة إدوارد أشتون 62 قمرًا إضافيًا. أدى تدفق الأقمار المكتشفة حديثًا إلى اعتماد أسماء من أساطير مختلفة تتجاوز اليونانية الرومانية، مثل القصص الغالية والإنويتية والإسكندنافية.

توضح وكالة ناسا أن بان، الذي سمي على اسم إله الطبيعة والغابة اليوناني، هو ساتير يشبه الرجل ذو الأرجل الخلفية وحوافر الماعز.

توفر هذه الصور الرائعة رؤى قيمة حول تكوين وخصائص قمر زحل، بان، مما يعزز فهمنا للطبيعة المتنوعة والمعقدة للنظام الشمسي.

مصادر:
– ناسا (www.nasa.gov)
– موقع Space.com (www.space.com)
– فوكس نيوز (www.foxnews.com)

By روبرت أندرو

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